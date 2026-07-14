강기윤 창원시장 "생활밀착 행정으로 주민 불편 해소…시민 편의 최우선"

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불법 주·정차 단속 대신 계도 중심 전환

주민 생활 직결 민원 처리 및 방역 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 제5대 시정 들어 주차 단속과 방역 등 생활밀착 행정을 현장 중심으로 전환한다.

시는 '시민이 먼저'를 기조로 불법 주·정차 단속과 방역 체계, 읍·면·동 행정 운영을 생활 중심으로 개편한다고 14일 밝혔다.

경남 창원시 공무원이 불법 주·정차를 단속하고 있다.[사진=창원시] 2026.07.14

우선 불법 주·정차 단속은 실적 위주에서 계도 중심으로 전환한다. 현장에서는 이동 안내방송과 문자 알림을 우선 실시해 자진 이동을 유도하고 교통 흐름을 고려한 관리에 나선다.

전통시장과 상가지역은 단속 유예시간 확대를 검토하고 점심시간 유예도 오전 11시부터 오후 2시까지 늘리는 방안을 추진한다.

주·정차 단속 알림서비스는 횟수 제한 없이 제공하도록 개선한다. 다만 소화전과 교차로 모퉁이, 버스정류소, 횡단보도, 보도, 어린이보호구역 등 6대 금지구역은 기존대로 집중 관리한다.

여름철 해충 대응을 위한 방역도 강화한다. 창원·마산·진해 3개 보건소는 13일부터 16일까지 반복 민원 지역을 중심으로 집중 방역을 실시하고 이후 상시 방역체계를 유지한다. 동읍과 대산면, 구산·진동·진전·진북면, 웅동지구 등에서 살충소독과 유충구제를 병행한다.

시는 3개 보건소 20개반 48명의 방역기동반을 운영해 취약지역 점검과 방역을 지속하고 공원과 하천 등에 설치된 방역시설 점검과 환경 개선도 병행할 계획이다.

읍·면·동 중심의 현장 행정도 강화한다. 시는 주민 생활과 직결된 민원을 우선 처리하고 읍·면·동이 발굴한 사업과 개선 과제에 대해 본청과 구청이 지원하는 구조로 전환한다.

강기윤 창원시장은 "시민이 체감하는 변화는 생활 현장에서 시작된다"며 "일상 속 불편을 신속히 개선하는 행정으로 전환하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com