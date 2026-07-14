고양시, 북한산~창릉천~행주산성~한강 잇는 '고양 블루웨이' 조성

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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 북한산에서 창릉천-행주산성-한강을 잇는 수변 문화 관광 프로젝트 '고양 블루웨이' 조성에 본격 착수했다고 14일 밝혔다.

고양 블루웨이 기본 구상안.[사진=고양시]

창릉천을 중심으로 자연, 역사, 문화가 어우러진 관광 축을 구축하고 국가 하천 승격과 국가 정원 지정까지 추진한다.

고양시는 창릉천 18.42㎞ 전 구간을 하나의 수변 네트워크로 연결하는 '고양 블루웨이' 조성 계획을 마련했다.

고양 블루웨이 조성 사업은 단순한 하천 정비를 넘어 18.42km에 달하는 창릉천 전 구간과 한강으로 이어지는 수변 공간을 하나로 연결하는 프로젝트다.

북한산 사기막골에서 발원해 도심을 관통하고 행주산성을 거쳐 한강으로 이어지는 창릉천을 중심으로 자연·사람·문화·역사를 잇는 수변 문화 축을 조성한다.

사업은 권역별 특성을 반영해 상류는 북한산 숲길과 연계한 친환경 힐링 공간으로 중류는 수변 광장과 전망 데크, 문화 마당 등을 갖춘 생활·문화 거점으로 조성한다. 하류는 행주산성과 한강을 연결하는 역사·생태 공간으로 꾸며 보행 교와 친수 정원 등을 확충할 예정이다.

또한 한강변 6.4㎞ 구간인 고양한강공원, 행주산성한강공원, 고양대덕생태공원을 역사·생태·문화가 공존하는 테마형 친수 공간으로 재구성하고 체육 시설과 전망대, 시민 광장 등을 확충한다.

민경선 시장은 "창릉천을 따라 북한산과 한강, 행주산성을 잇는 고양시만의 대체 불가한 명품 수변 문화관광 거점, 고양 블루웨이를 성공적으로 조성하겠다"며 "시민들이 여가와 휴식을 마음껏 누릴 수 있는 수변 공간을 조성해 고양을 경쟁력 있는 관광 문화 도시로 만들겠다"고 말했다.

한편 시는 사업의 안정적인 재원 확보를 위해 창릉천 국가하천 승격을 최우선 과제로 추진 후 창릉천과 고양대덕생태공원을 연계한 친수 정원을 조성해 지방 정원 등록을 거쳐 국가정원 지정까지 추진할 계획이다.

skyimhan@newspim.com