부산해경, 연안 안전사고 위험예보 '관심' 발령

AI 핵심 요약beta
- 부산해양경찰서는 14일 부산 연안에 높은 파도와 강풍 예보로 연안 순찰과 안전관리 강화를 했다.
- 부산해경은 14일 정오 연안해역 안전사고 위험예보 관심 단계를 발령하고 기상특보 해제 시까지 유지하기로 했다.
- 해경은 해상·육상 순찰을 강화하고 선박 조기입항과 해안가 출입 자제를 당부하며 물놀이·낚시객에게 기상정보 확인과 안전지대 이동을 강조했다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산해양경찰서가 부산 연안에 높은 파도와 강풍이 예보됨에 따라 연안 순찰과 안전관리 강화에 나섰다.
부산해경은 부산 연안지역에 높은 파도 유입이 예상됨에 따라 14일 정오를 기해 연안해역 안전사고 위험예보 '관심' 단계를 발령했다고 14일 밝혔다.
이번 발령은 이날 오후(12~18시) 부산 앞바다에 풍랑주의보, 부산지역에 강풍주의보가 발효됨에 따라 연안바다에 높은 파도와 강한 바람이 예상된 데 따른 조치로 기상특보가 해제될 때까지 유지된다.
해경은 관심 단계 기간 연안 위험구역과 항·포구를 중심으로 해상·육상 순찰을 강화해 다중 이용 선박과 장기 계류 선박에서 화재, 침수, 오염 등 안전사고에 대비할 계획이다.
항만과 연안해역을 운항하는 선박에는 기상이 더 악화되기 전에 조기 입항 또는 피항을 권고하고 갯바위·방파제·해안 산책로 등에서는 월파와 너울성 파도에 따른 사고 위험이 높은 만큼 출입을 자제해 달라고 당부했다.
서정원 서장은 "강한 바람과 너울에 따른 높은 파도로 갯바위와 방파제 월파, 해안 산책로 등 저지대 침수 위험이 커질 수 있다"며 "시민들은 해안가 출입을 자제하고 낚시객과 여름철 물놀이객들은 너울 등 기상정보를 확인해 위험 상황이 오기 전 안전지대로 이동해야 한다"고 말했다.
news2349@newspim.com