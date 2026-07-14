곡성군, 한·중 중학생 홈스테이 운영 마무리

AI 핵심 요약beta
- 곡성군이 10일부터 13일까지 한중 중학생 홈스테이 교류를 진행했다.
- 중국 보타구 대표단과 학생 20명이 곡성 가정에서 생활하며 지역 문화와 교육환경을 체험했다.
- 태안사·섬진강기차마을·전남조리과학고 등에서 체험활동과 K팝·K뷰티 프로그램으로 청소년 국제교류와 상호 이해를 넓혔다.
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[곡성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 곡성군이 한중 중학생 홈스테이를 통해 청소년 국제교류를 이어가며 양국 간 우정을 다졌다.
곡성군은 교류 20주년을 맞아 지난 10일부터 13일까지 3박 4일 일정으로 중국 보타구 방문단을 초청해 하계 한중 중학생 홈스테이를 마무리했다고 14일 밝혔다.
방문단은 무령중학교 왕방방 단장을 포함한 대표단 5명과 학생 15명 등 총 20명으로 구성됐다. 학생들은 지역 가정에서 생활하며 문화체험에 참여했고 대표단은 공식 일정에 동행해 교류 협력을 이어갔다.
학생들은 태안사 섬진강기차마을 섬진강천문대 어린이도서관 등을 방문해 지역 문화를 체험했다. 곡성중학교를 찾아 교육환경을 둘러보며 한국의 학교 현장도 경험했다.
또 증기기관차와 레일바이크 체험에 참여하고 전남조리과학고에서 비빔밥 만들기 체험을 진행했다. K팝 댄스와 K뷰티 체험도 이어졌다. 다양한 활동을 통해 학생들은 상호 이해를 넓히고 교류를 강화했다.
군 관계자는 "20년간 이어진 홈스테이는 청소년 국제교류의 대표 사례"라며 "앞으로도 교류 확대를 지속하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com