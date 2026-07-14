재난피해 지원 '한 곳에서'…22일부터 중앙합동 지원센터 운영

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 앞으로 재난 피해자와 유가족은 여러 기관을 따로 방문하지 않고도 한 곳에서 피해 지원 서비스를 받을 수 있게 된다. 정부는 재난 이후 피해자의 일상 회복 수준을 체계적으로 조사해 지원 정책에도 반영할 계획이다.

행정안전부는 이 같은 내용을 담은 '재난 및 안전관리 기본법 시행령' 일부개정령안이 14일 국무회의에서 의결돼 오는 22일부터 시행된다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 개정안은 지난 1월 공포된 관련 법률의 후속 조치로, 재난 피해자의 신속한 구제와 일상 회복 지원을 강화하기 위해 마련됐다.

개정안에 따라 재난 발생 시 피해자와 가족에게 필요한 각종 지원을 한곳에서 제공하는 '중앙합동 재난피해자 지원센터'의 구성과 업무 범위가 구체화됐다.

지원센터에는 관계 부처와 지방자치단체를 비롯해 전기·통신·도시가스 사업자, 국민건강보험공단, 국민연금공단, 소상공인시장진흥공단 등 피해 지원 기관이 함께 참여한다.

센터에서는 유족급여와 장례비, 치료비 보상, 심리치료 안내, 세제 지원 등 그동안 기관별로 분산돼 있던 서비스를 통합 제공해 피해자들이 여러 기관을 찾아다녀야 하는 불편을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

재난 피해자의 회복 수준을 파악하기 위한 실태조사 제도도 마련됐다.

국립재난안전연구원 재난회복연구센터는 매년 대규모 재난 피해자를 대상으로 현지조사와 면접, 전화조사 등을 실시한다. 조사 항목은 신체·정신 건강 상태를 비롯해 주거·생계 등 경제 상황, 피해 지원 제도에 대한 만족도와 체감도 등이다.

정부는 조사 결과를 심리 회복 지원과 생활 안정, 물적·인적 자원 지원 등 재난 피해 지원 정책을 보완하는 기초자료로 활용할 방침이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "이번 시행령 개정으로 재난 피해자와 유가족이 여러 기관을 따로 찾는 대신 한 곳에서 실질적인 지원을 받을 수 있게 되었다"며 "정부는 재난으로 갑작스러운 피해를 입은 국민의 조속한 일상 회복을 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com