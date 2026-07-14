경기도, 태국 방콕 의료기기전시회서 920만 달러 수출 상담 성과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

의료기기·헬스케어 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력 강화 지원

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 동남아시아 최대 규모의 의료 전문 전시회인 '2026 태국 방콕 의료기기전시회(WHX Bangkok)'에 참가해 총 300건의 수출 상담을 통해 920만 달러 규모의 상담 실적을 거뒀다고 14일 밝혔다.

방콕 의료기기 전시회. [사진=경기도]

도에 따르면 지난 8일부터 10일까지 사흘간 태국 방콕 퀸 시리킷 국립 컨벤션 센터에서 열린 이번 행사에는 전 세계 50여 개국에서 의료기기, 헬스케어, 진단·검사 등 관련 분야 450개 기업이 참가했다. 특히 올해 행사는 기존의 '아시아 헬스'와 '메드랩 아시아' 등이 통합 개최되면서 글로벌 바이어들의 이목을 집중시켰다.

이번 전시회에 마련된 경기도 공동 홍보관에는 ㈜서지너스, ㈜엠아이원, ㈜제니스티, ㈜세원메디텍, 한국신체정보㈜, ㈜테바코리아, ㈜씨월드, ㈜에이원의료기산업, ㈜에스지헬스케어 등 도내 우수 의료기기 업체 9개사가 참여해 현지 시장 개척에 나섰다.

이들 기업은 총 300건의 비즈니스 상담을 진행해 920만 달러의 수출 상담 성과를 올렸다.

현지 병원 방문. [사진=경기도]

특히 인공지능(AI)을 접목한 운동성 시험평가 장치를 선보인 '한국신체정보㈜'는 현지 바이어 및 의료기관의 높은 관심 속에 현장에서 즉석으로 2건의 계약을 성사시키며 13만 달러 규모의 수출 계약을 체결했다.

도 대표단은 전시회 개막 전날 태국 현지 대형 사립 병원 그룹인 신패트 종합병원을 방문해 병원장과 면담을 갖고 현지 종합병원의 의료기기 운영 현황과 수입 희망 품목에 대한 정보를 교류하는 등 네트워크 강화에도 힘썼다.

태국 의료기기 시장은 경제 성장과 급격한 고령화로 수요가 꾸준히 늘고 있으나 의료기기의 80% 이상을 수입에 의존하고 있어 동남아 시장 진출을 노리는 국내 기업들에 교두보 역할을 할 수 있는 블루오션으로 평가받는다.

한국보건산업진흥원에 따르면 올해 K-바이오헬스 수출액은 사상 처음으로 300억 달러를 돌파할 것으로 전망된다.

현지 병원 방문. [사진=경기도]

유영철 경기도 보건건강국장은 "이번 전시회가 도내 우수 의료산업체들의 신규 해외시장 진출을 위한 중요한 출발점이 되기를 바란다"며 "앞으로도 도내 의료기기 및 헬스케어 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 영토를 확장할 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com