김혜수 "차라리 불륜이면 좋았을 텐데"…'지금 불륜', 파격 티저 공개

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '지금 불륜이 문제가 아닙니다'가 불륜조차 하찮게 만드는 충격적인 비밀을 예고했다.

쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 지금 불륜 티저 예고편. [사진=쿠팡플레이] 2026.07.14 moonddo00@newspim.com

공개된 예고편은 자수성가한 인기 인플루언서 '경희'(김혜수)와 남편 '재홍'(김지훈), 딸 예지가 꿈에 그리던 고급 주택가에 입성하는 모습으로 시작된다. 세상을 다 가진 듯한 미소와 함께 "저는 진짜 거의 다 이룬 것 같아요"라는 '경희'의 대사는 이들 앞에 펼쳐질 행복을 예고하는 듯하다.

하지만 앞집에 사는 피부과 원장 '수정'(조여정)의 집에 초대받으면서 두 가족의 기류는 미묘하게 어긋나기 시작한다. 우아하고 고고해 보이지만 바람기 많은 전남편 '보성'(김재철)과 진흙탕 이혼소송 중인 '수정'이 '경희'에게 친절한 듯 신경을 긁는 묘한 대화를 건네며 숨 막히는 긴장감의 서막을 연다.

이후 배우인 '재홍'의 불륜 찌라시를 접한 '경희'가 남편의 뒤를 쫓던 끝에, 철거촌 빈집에서 '재홍'의 충격적인 장면을 목격하면서 분위기는 급반전된다. "그날부터 제 인생이 꼬여버렸어요"라는 경희의 절망적인 목소리 위로, 무언가를 은밀히 엿듣는 '수정'의 서늘한 모습과 "서로서로 도와야죠. 이웃인데"라는 의미심장한 대사가 교차하며 한 치 앞도 볼 수 없는 전개를 예고한다.

특히 예고편의 대미를 장식하는 경희의 한마디, "차라리 불륜이면 좋았을 텐데"는 불륜마저 하찮게 느껴지는 거대한 사건의 실체를 궁금하게 만든다.

티저 예고편만으로도 파격적인 서사의 재미를 예고하는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜'은 오는 31일 저녁 8시, 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com