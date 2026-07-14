부산테크노파크, 20~24일 부산대 연계 '커스텀 스니커즈 메이킹 교육'

AI 핵심 요약beta
- 부산테크노파크는 20일부터 24일까지 커스텀 스니커즈 메이킹 교육을 진행했다
- 이번 교육은 메이커스페이스 사업 일환으로 신발 제조창업 역량과 미래 창업가를 키우기 위해 마련했다
- 부산대 학생들은 직접 스니커즈를 제작·커스텀해 졸업작품으로 활용하며 신발산업 이해와 진로·창업에 도움을 받게 됐다
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산지역 신발 제조 현장에서 사용할 인력을 미리 키우기 위한 맞춤형 교육 과정이 추진된다.
부산테크노파크는 오는 20일부터 24일까지 첨단신발융합허브센터에서 부산대학교와 연계한 커스텀 스니커즈 메이킹 교육을 진행한다고 14일 밝혔다.
이번 교육은 창업진흥원과 부산시가 지원하는 메이커스페이스 사업의 하나로 지역 대학과의 연계를 통해 신발 제조창업 역량을 높이고 미래 제조창업가를 양성하기 위해 마련했다.
교육은 '스니커즈 메이킹'과 '디지털 프린터 활용 신발 커스텀' 과정으로 구성했다. 5일간 31시간 동안 진행하며 부산대학교 조형학과 섬유금속전공 학생 16명이 참여한다.
참가 학생들은 첨단신발융합허브센터 내 '신발인가배AtoZ'에서 갑피 재단부터 완제품 성형까지 직접 스니커즈를 제작한다. 이후 자신이 디자인한 패턴을 제작한 신발에 전사해 커스텀 제품을 완성한다.
완성한 시제품은 학생들의 졸업작품으로 활용할 예정이다.
김경훈 신발허브센터장은 "학생들이 창의적인 디자인을 직접 만든 신발에 구현해보는 과정이 부산의 신발산업에 대한 이해를 높이는 계기가 되길 바란다"며 "이번 경험이 진로와 창업으로 이어지길 기대한다"고 말했다.
news2349@newspim.com