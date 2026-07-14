부산 화명수목원 '가는동자꽃' 개화…멸종위기 식물 보전 작업 본격화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

CR 등급 희귀식물…생태계 건강성 반영



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 금정산에서만 자생하는 멸종위기 희귀식물인 가는동자꽃이 화명수목원에서 개화해 보전과 연구를 위한 현지 외 관리가 본격화했다.

부산시 화명수목원은 금정산을 대표하는 깃대종이자 멸종위기야생생물 Ⅱ급인 가는동자꽃이 수목원 내에서 개화를 시작했다고 14일 밝혔다.

금정산의 깃대종이자 멸종위기 희귀식물인 '가는동자꽃'이 부산시 화명수목원 내에서 개화를 시작했다[사진=푸른도시가꾸기사업소] 2026.07.14

가는동자꽃은 우리나라에서 부산 금정산에만 자연적으로 정착해 살아가는 보호종으로 국제적으로도 CR(위급, Critically Endangered) 등급을 받은 희귀식물이다. 한정된 자생지와 높은 절멸 위험도로 인해 보전 가치가 큰 종으로 분류된다.

가는동자꽃은 석죽과에 속하는 식물로 짙은 홍색 꽃을 7~8월에 피우며 다섯 장의 꽃잎 윗 가장자리가 잘게 갈라지는 형태를 띠는 것이 특징이다. 산지습지에서만 자라는 습지 의존성 식물로 알려져 있으며 산지습지 생태계의 건강성을 보여주는 대표적인 지표종으로 꼽힌다.

서식지 환경 변화에 민감한 종인 만큼 안정적인 서식 여건을 유지하기 위한 지속적인 관찰과 관리가 필요한 것으로 평가된다.

화명수목원은 금정산 일대의 자생지 외에서 종을 안전하게 보전하기 위해 지난해 가는동자꽃을 수목원 내에 도입했다. 이후 증식과 보전 작업을 병행해 왔으며 이번 개화는 이러한 현지 외 보전 노력이 생육과 번식 단계까지 이어진 사례로 의미를 더했다.

수목원은 개화 개체의 생육 상태와 주변 환경을 면밀히 모니터링하며 향후 장기 보전 전략 수립에 활용할 계획이다.

ndh4000@newspim.com