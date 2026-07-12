'대통령배 3연패 신화' 한국경마의 전설 '당대불패' 19세 나이로 폐사

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자='대통령배 3연패 신화'를 달성한 한국경마의 전설 '당대불패'다 19세의 나이로 세상을 떠났다.

한국마사회는 한국경마 역사상 최고의 국산 명마로 꼽히는 '당대불패'가 지난 7월 2일, 안성팜랜드 휴양목장에서 숨을 거뒀다고 밝혔다.

한국마사회는 당대불패의 건강 이상 소식을 접하고 전담 직원 및 수의사를 현장으로 보내 사망진단 및 사후 조치를 진행하였으며, '당대불패'가 한국경마계에 남긴 업적을 기리기 위해 팬들과 함께하는 추모식을 개최할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=2012년11월11일 당대불패 대통령배 우승 당시 모습. [사진=한국마사회] 2026.07.12 iaspire@newspim.com

당대불패는 2007년생 밤색 수말로, 명마들이 쏟아져 나오던 2010년대 한국경마의 황금기를 이끈 주역이다. 통산 32전 19승이라는 경이로운 성적을 거두었으며, 특히 국내 최고 권위의 '대통령배(G1)'를 최초로 3연패(2010~2012년)하는 대기록을 달성해 한국경마의 살아있는 전설로 불려왔다.

은퇴 이후에는 현역시절의 업적을 인정받아 한국마사회 사회공헌재단에서 후원하는 '명예경주마'로 선정되었고 이후 경기도 안성에 위치한 안성팜랜드 휴양목장에서 팬들과 만나며 평화로운 여생을 보내왔다.

한국마사회는 경마팬들에게 깊은 감동과 위로를 주었던 당대불패의 뜻을 기리기 위해 오는 20일부터 약 한달간 말복지종합플랫폼(withhorse.co.kr)에서 온라인 추모식을 진행한다. 또한 주요 관계자가 한자리에 모이는 오프라인 추모식도 오는 24일 안성팜랜드에서 개최될 예정이다.

한국마사회 관계자는 "당대불패는 우승상금 등 3억원을 자신의 명의로 기부한 '경주마 기부왕'이자, 2010년대 한국경마의 부흥기를 이끈 영웅"이라며 "은퇴 후에도 일반 시민들이나 경마팬들과 만나며 마(馬)문화와 동물복지 인식을 널리 알려온 존재였다"고 말했다.

iaspire@newspim.com