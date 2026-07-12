전남광주특별시, 13개 버스정류소 인근 '파손 도로' 정비

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 12일 버스정류장 도로 정비에 나섰다.
- 광주권 파손 정류장 61곳 중 13곳을 우선 정비한다.
- 개질아스콘을 적용해 소성변형과 안전사고를 줄이기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 버스정류장 주변 도로 정비에 나선다.
전남광주통합특별시는 도로 파손이 발생한 광주권 정류장 61개소 중 13개소를 대상으로 정비할 계획이라고 12일 밝혔다.
사업비는 1억 2500만원으로 한국지방재정공제회가 주관하는 '2026년 자치단체 재난 예방 활동 지원사업' 공모에 선정돼 확보한 예산이다.
정류장 주변 도로는 대형버스가 반복 정차하고 출발하는 과정에서 아스팔트가 밀려 올라오는 '소성변형' 현상이 발생한다.
도로 표면이 울퉁불퉁해지면 대중교통 이용 시 소음·진동이 늘고 시민이 발목을 삐거나 넘어지는 안전사고 위험이 증가한다.
이에 고강도 포장재(개질아스콘)를 도입해 소성변형을 억제하고 대중교통 이용 환경을 개선할 방침이다.
신재욱 종합건설본부장은 "버스정류장 주변 도로 파손은 버스 승하차 때 시민들의 안전과 직결된 문제"라며 "주요 정류장을 중심으로 사업을 단계적으로 확대해 안전하고 쾌적한 도로 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com