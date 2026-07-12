전남광주 대부분 폭염특보…"체감 32도 이상, 야외활동 자제"

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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 대부분 지역에 폭염특보가 발효되며 무더위가 기승을 부리고 있다.

12일 기상청에 따르면 이날 오전 10시 기준으로 체감온도는 28~31도의 분포를 보이고 있다.

시민들이 따가운 햇볕을 맞으며 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

최고 체감온도는 솔라시도(해남) 32.2도, 영광군 32.2도, 광주 32.2도, 담양 32.1도, 영암 32.1도, 비금(신안) 32.1도, 운남(무안) 32.0도, 순천시 31.8도, 목포 31.7도, 광양읍 31.7도 등으로 집계됐다.

폭염경보는 5개 자치구를 비롯해 담양·화순·광양·순천·강진·영암·영광·나주·곡성북부·해남북부·무안에 발효됐다.

폭염주의보는 장성·보성·여수·장흥·함평·목표·신안·진도·곡성남부·구례·고흥·해남남부·완도에 내려졌다.

열대야주의보도 발령됐다. 열대야는 밤사이 기온이 25도 이상 유지되는 현상을 말한다.

기상청은 당분간 최고 체감온도 35도 안팎의 더위를 보일 것으로 전망했다.

기상청 관계자는 "온열질환 발생 가능성이 있으니 충분히 물을 마시고 격렬한 야외 활동은 가급적 자제해야 한다"고 당부했다.

bless4ya@newspim.com