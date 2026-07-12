[MLB] SD 송성문, 토론토전 2타점 적시타+호수비…샌디에이고 8-7 승리

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고의 송성문이 공수에서 활약하며 팀 승리에 힘을 보탰다.

송성문은 12일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 토론토와의 홈경기에 3루수, 9번타자로 선발 출전해 3타수 1안타 2타점 1득점 1볼넷 1도루를 기록했다.

[캘리포니아 로이터] 샌디에이고 내야수 송성문이 12일(한국시간) 열린 2026 MLB 정규시즌 토론토전에서 4회초 호수비한 이후 미소를 짓고 있다. 2026.07.12 football1229@newspim.com

지난 6일 LA 다저스전부터 10일 애리조나전까지 5경기 연속 선발로 나섰던 송성문은 전날(11일) 토론토전에 결장했다. 그러나 이날 좋은 활약을 펼치며 전날 미출전의 아쉬움을 털었다.

송성문은 팀이 2-4로 뒤진 2회 첫 타석에서 볼넷을 골라 출루했다. 이후 후속 타자들의 연속 볼넷으로 3루까지 진루했고, 2사 만루에서 매니 마차도의 2타점 동점 중전 적시타 때 홈을 밟았다.

방망이는 3회에 터졌다. 송성문은 4-4로 맞선 3회 2사 2, 3루에서 토론토 좌완 불펜 애덤 마코의 초구 슬라이더를 받아쳐 중전 안타를 만들었다. 이 안타로 주자 2명이 모두 홈을 밟았고, 송성문은 시즌 타점을 12개로 늘렸다.

송성문은 이어 2루 도루에도 성공했다. 시즌 11번째 도루다. 올 시즌 13차례 도루를 시도해 11번 성공했다.

수비에서도 존재감을 보였다. 송성문은 4회초 2사 1, 3루 위기에서 조지 스프링어의 좌익선상으로 향하는 직선타를 몸을 날려 걷어냈다. 실점을 막는 호수비였다.

송성문은 5회 좌익수 뜬공, 7회 3루수 뜬공으로 물러났다. 시즌 타율은 0.217(83타수 18안타)로 소폭 올랐다.

샌디에이고는 토론토를 8-7로 꺾고 접전 끝에 승리를 챙겼다. 2연패를 벗어난 샌디에이고는 시즌 47승 48패가 됐다.

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