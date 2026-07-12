[2026WC] '알바레스 결승골' 아르헨, 연장전서 스위스 3-1로 제압...메시 통산 10도움

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 리오넬 메시가 이끄는 아르헨티나가 한 명 퇴장당한 스위스를 제압하며, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 준결승전에 진출했다.

아르헨티나는 12일(한국시각) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 스위스와의 대회 8강전에서 연장 접전 끝에 3-1로 승리했다. 아르헨티나는 4강에서 잉글랜드와 격돌한다.

[캔자스시티 로이터=뉴스핌] 아르헨티나 공격수 훌리안 알바레스가 12일 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 8강 스위스전에서 결승골을 기록한 후 기쁨을 만끽하고 있다. 2026.07.12 football1229@newspim.com

1-1로 맞선 후반 스위스 공격수 브릴 엠볼로가 시뮬레이션 액션으로 레드카드를 받았다. 수적 우위를 점한 아르헨티나는 연장 전반까지 골을 넣지 못했지만, 연장 후반 훌리안 알바레스의 결승골과 라우타로 마르티네즈의 쐐기골에 힘입어 승리를 챙겼다.

아르헨티나는 전반 9분 선제골을 넣었다. 리오넬 메시가 오른쪽에서 올린 코너킥을 맥 알리스터가 헤더로 연결하며 골문을 열었다. 메시는 이 도움으로 월드컵 통산 열 번째 도움을 달성했다. 월드컵 역사상 최초로 10골-10도움(통산 21골 10도움)을 달성한 선수가 됐다.

아르헨티나가 1-0으로 앞섰지만, 시간이 지날수록 주도권을 스위스에 내줬다. 아르헨티나는 후반 19분 큰 위기를 맞았다. 왼쪽 측면에서 스위스 왼쪽 측면 수비수 리카르도 로드리게스가 크로스를 올렸다. 이를 단 은도예가 헤더로 연결했지만, 아르헨티나의 골키퍼 에밀리아노 마르티네스가 선방했다. 마르티네스 골키퍼는 이어진 공격에서 그라니트 자카의 중거리슛까지 막아내며 리드를 지켰다.

그러나 계속해서 공세를 펼친 스위스가 끝내 아르헨티나의 골문을 열었다. 후반 22분 왼쪽 측면에서 은도예가 로드리게스와 패스를 주고 받은 후 골문 앞에서 침착한 오른발 슈팅으로 마르티네스의 다리 사이를 뚫어내며 골망을 흔들었다.

[캔자스시티 로이터=뉴스핌] 스위스 공격수 브릴 엠볼로(7번)가 12일 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 8강 아르헨티나와의 경기에서 시뮬레이션 액션 이후 옐로카드를 받은 후 경고 누적으로 퇴장당했다. 2026.07.12 football1229@newspim.com

흐름이 스위스로 넘어갈 뻔 했으나, 후반 26분 대형 변수가 발생했다. 아르헨티나의 레안드로 파레데스가 브릴 엠볼로를 향한 반칙으로 경고를 받았다. 하지만 비디오 판독(VAR) 결과 파레데스의 반칙이 아닌 엠볼로의 시뮬레이션 액션으로 판정이 됐다.

이미 전반전에 경고를 받았던 엠볼로는 시뮬레이션 액션으로 옐로카드를 한 장 더 받았고, 경고 누적 퇴장을 당했다. 골문과 거리가 먼 지역이었기 때문에 시뮬레이션 액션을 할 만한 상황이 전혀 아니었다. 스위스로서는 황당한 퇴장이었다.

이후 수적 우위를 확보한 아르헨티나는 다시 주도권을 잡았다. 하지만 스위스 수비가 아르헨티나의 공세를 모두 막아내면서 경기는 연장전으로 흘러갔다.

[캔자스시티 로이터=뉴스핌] 아르헨티나 공격수 훌리안 알바레스(왼쪽 두 번째)가 12일 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 8강 스위스전에서 결승골을 기록한 후 동료들과 기쁨을 만끽하고 있다. 2026.07.12 football1229@newspim.com

연장 전반 골문을 열지 못한 양 팀은 연장 후반에 돌입했다. 1-1로 팽팽히 맞선 가운데 연장 후반 7분 아르헨티나가 다시 앞서갔다. 페널티박스 밖 왼쪽 지역에서 공을 잡은 알바레즈는 앞에 수비가 없자 지체 없이 중거리 슈팅을 시도했다. 포물선을 그린 공은 골대 오른쪽 상단에 꽂혔다. 대회 내내 득점이 없었던 알바레즈가 원더골로 중요한 순간 팀을 구했다.

연장 후반 추가 시간 스위스의 공세를 버틴 아르헨티나가 역습 찬스를 잡았다. 라우타로의 패스를 받은 티아고 알마다가 박스 안까지 공을 잡고 전진해 슈팅을 날렸다. 그러나 골키퍼 선방에 막힌 공이 라우타로 앞에 흘렀다. 라우타로는 침착하게 마무리하며 3-1로 이날 경기의 마침표를 찍었다.

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