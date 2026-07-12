경기도, 집중안전점검 완료...2669개소 중 1544개소 지적·조치

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단순 점검에 그치지 않고 위험 요인을 조기에 발견해 실제 개선

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 지난 4월 20일부터 6월 19일까지 두 달간 도민 안전의식을 높이고 사고 우려 시설을 점검하기 위해 '집중안전점검기간'을 운영하고 시설물 2669개소에 대한 점검을 완료했다고 12일 밝혔다.

도에 따르면 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라 추진된 이번 점검에는 도와 시·군 공무원 5812명, 민간 전문가 7842명 등 총 1만4385명의 민관 합동 인력이 투입됐다. 점검 대상은 공사 현장, 교량, 공동주택, 요양시설 등 재난 취약 및 여름철 풍수해 우려 시설 등 총 33개 유형이다. 올해 점검 대상은 지난해보다 510개소 확대됐다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

점검 결과 전체 대상의 절반 이상인 1544개소에서 안전 지적 사항이 무더기로 적발됐다. 도는 이 중 경미한 512개소는 현장에서 즉시 시정 조치했으며 1020개소에 대해서는 보수·보강 명령을 내렸다.

특히 구조적 결함 등으로 사고 위험이 큰 판매시설(부분 균열·침하), 복지시설(지하주차장 균열) 등 12개소는 정밀안전진단 대상으로 분류돼 정밀 진단 후 후속 조치가 진행될 예정이다.

또한 숙박시설 피난 밧줄 부족, 외국인 임시숙소 가설건축물 위반, 스포츠센터 천장 철골재 탈락 위험 등 위반 정도가 중한 3개소에 대해서는 시정명령 등 행정처분이 내려졌다.

도는 이번 점검의 실효성을 높이기 위해 28개 시·군 112개소를 대상으로 자체 표본 확인 점검을 추가로 실시해 9개소의 지적 사항을 추가로 적발하기도 했다.

경기도는 이번 집중안전점검 결과보고서와 특별교부세 신청서를 행정안전부에 제출하고 오는 8~9월 중 후속 조치 이행 실태를 철저히 추적 관리할 방침이다. 긴급 보수·보강이 필요한 시설은 국비(특별교부세) 예산 확보와 연계해 실질적인 위험 요인을 해소해 나갈 계획이다.

김규식 경기도 안전관리실장은 "집중안전점검은 단순 점검에 그치지 않고 위험 요인을 조기에 발견해 실제 개선으로 이어지게 하는 것이 핵심"이라며 "도민 생활과 밀접한 취약 시설을 지속해서 관리하고 후속 조치가 완료될 때까지 철저히 추적하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com