경남도 '동남권 정보보호 사이버공방전' 사이버보안 인재 발굴

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부울경 대학 14개 팀 총 51명 참가

침해사고 대응 해킹 방어 능력 겨뤄





[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 부·울·경 지역 차세대 사이버보안 인력을 발굴과 동남권 특화산업의 디지털 전환 대응 역량 강화에 나선다.

경남도와 경남테크노파크는 오는 14일 김해 경남콘텐츠기업지원센터에서 '2026 동남권 정보보호 사이버공방전(SECTOR)'을 개최한다고 12일 밝혔다.

2026 동남권 정보보호 사이버공방전 포스터[사진=경남테크노파크] 2026.07.12

이번 대회는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 지원하는 '지역 거점 정보보호 클러스터 구축사업'의 일환으로 마련됐으며 부산정보산업진흥원과 울산정보산업진흥원도 참여한다.

대회에는 부·울·경 소재 대학 및 대학원 재학생으로 구성된 14개 팀, 총 51명이 참가한다. 참가자들은 동남권 특화산업을 가정한 침해사고 대응 시나리오를 기반으로 해킹 방어 능력을 겨룬다.

경남테크노파크는 대회 운영 전반을 맡고 실시간 스코어보드를 통해 실전 환경과 유사한 평가 체계를 제공할 예정이다. 현장에는 지역 정보보호 기업과 유관기관 관계자도 참여해 우수 인재 발굴과 교류를 지원한다.

수상팀에는 경남테크노파크원장상(대상), 부산정보산업진흥원장상(최우수상), 울산정보산업진흥원장상(우수상)이 각각 수여된다. 입상팀 전원에게는 오는 10월 열리는 '2026 Hacksium' 본선 진출 자격이 주어진다.

도는 디지털 전환 확산에 따라 산업 데이터 보호의 중요성이 커지고 있는 만큼 이번 대회를 통해 지역 정보보호 인재 양성과 산업 대응 역량 강화에 기여할 것으로 보고 있다.

조유섭 경남TP 경남인공지능혁신본부장은 "이번 대회가 지역 산학협력의 핵심 플랫폼으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"면서 "참가한 인재들이 지역 산업의 든든한 '보안 방패'로 거듭날 수 있도록 다양한 지원책을 마련하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com