전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.11 (토)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[LPGA] 유해란, 에비앙 2R 선두와 3타차 공동 3위 유지

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 유해란은 11일 에비앙 챔피언십 2라운드에서 3언더를 쳐 중간합계 8언더 공동 3위를 유지했다
  • 세계랭킹 4위 로티 워드는 7언더를 치며 11언더로 단독 선두에 올라섰고 이와이 아키에는 2위로 밀려났다
  • 넬리 코르다는 컷 기준을 넘지 못해 탈락했고 김효주는 이븐파로 간신히 컷을 통과했으며 다수 한국선수는 컷 탈락했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KPMG 위민스 PGA 챔피언십 우승자 유해란이 시즌 네 번째 메이저 대회에서도 매서운 샷감을 이어갔다. 유해란은 이틀 연속 선두권을 굳건히 지키며 메이저 대회 2연속 우승을 향한 청신호를 켰다.

유해란은 11일(한국시간) 프랑스 에비앙레뱅의 에비앙 리조트 골프 클럽(파71)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 아문디 에비앙 챔피언십(총상금 910만달러) 2라운드에서 이글 1개, 버디 3개, 보기 2개를 묶어 3언더파 68타를 쳤다. 중간합계 8언더파 134타를 기록한 유해란은 일본의 사이고 마오와 함께 공동 3위 자리를 유지했다. 단독 선두로 치고 나간 로티 워드(잉글랜드·11언더파 131타)와는 3타 차다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유해란. [사진=LPGA] 2026.07.11 psoq1337@newspim.com

이날 출발은 다소 불안했다. 유해란은 1번 홀에서 경기를 시작해 4번홀(파4)에서 첫 보기를 범하며 주춤했다. 그러나 전반 마지막 홀인 9번홀(파5)에서 첫 버디를 잡아내고 곧바로 10번홀(파4)에서 연속 버디를 낚아 분위기를 바꿨다. 하이라이트는 15번홀(파5)이었다. 드라이버 샷이 오른쪽 러프로 향했으나 집중력을 발휘해 공을 그린 근처로 보냈고, 그린 밖에서 시도한 롱 퍼트가 그대로 홀컵에 빨려 들어가며 짜릿한 이글을 잡아냈다. 17번홀(파4) 보기를 범했지만 마지막 18번홀(파5)을 버디로 바운스백하며 기분 좋게 라운드를 마쳤다. 유해란은 경기 후 "메이저 대회인 만큼 무리하지 않고 파를 지키는 것만으로도 충분히 좋은 결과"라며 "부담과 스트레스가 없어 좋은 플레이가 나왔다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로티 워드. [사진=LPGA] 2026.07.11 psoq1337@newspim.com

세계랭킹 4위 워드는 이날 버디 8개와 보기 1개로 무려 7타를 몰아치며 공동 8위에서 단독 선두로 뛰어올랐다. 1라운드 선두였던 이와이 아키에(일본)는 2타를 줄이는 데 그쳐 단독 2위(10언더파 132타)로 내려앉았다. 세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)도 보기 없이 이글 1개와 버디 5개로 7언더파를 폭발시키며 공동 5위(6언더파 136타)로 수직 상승해 우승 경쟁에 가세했다. 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 끝내 이변의 희생양이 됐다. 코다는 이날 2타를 줄였지만 1라운드 부진(3오버파)을 극복하지 못하고 중간합계 1오버파 143타로 컷 기준선인 이븐파를 넘지 못해 탈락했다.

첫날 유해란과 공동 3위였던 임진희는 버디와 보기 없이 18개 홀에서 모두 파를 기록하는 진기록을 연춯하며 중간합계 5언더파 137타로 공동 9위에 자리했다. 베테랑 양희영은 3타를 줄여 이소미, 리디아 고(뉴질랜드) 등과 공동 18위(4언더파 138타)에 이름을 올렸다. 김세영과 윤이나, 주수빈은 공동 23위(3언더파 139타)로 반환점을 돌았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 고진영. [사진=LPGA] 2026.07.11 psoq1337@newspim.com

KLPGA 투어 롯데 오픈 우승 후 곧바로 프랑스로 날아간 김효주는 더블보기 2개 등으로 2타를 잃었으나 중간합계 이븐파 142타로 공동 57위를 기록하며 턱걸이로 컷을 통과했다. 하지만 고진영, 최혜진, 황유민, 전지원, 서교림, 신지은 안나린은 컷 탈락했고 KLPGA 신인왕 출신 유현조도 중간합계 4오버파로 본선 진출에 실패했다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
새 법원행정처장에 노경필 대법관 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 대법원은 10일 "조 대법원장이 오는 14일자로 노 대법관을 신임 법원행정처장에 임명했다"고 밝혔다. 10일 대법원에 따르면 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 노 대법관. 법원행정처장은 대법원장의 지휘를 받아 전국 법원의 인사·예산·조직 등 사법행정 사무를 총괄하는 자리로, 대법관 가운데 1명이 맡는다. 노 신임 처장은 사법연수원 23기로, 1997년 법관으로 임용됐다. 이후 대법원 재판연구관과 서울고법 고법판사, 광주고법 부장판사, 수원고법 부장판사·수석부장판사 등을 거쳐 2024년 8월 대법관에 임명됐다. 대법원은 노 신임 처장이 대법원 재판연구관으로 5년간 근무하면서 헌법·행정법 관련 분쟁을 심도 있게 검토해 국민의 기본권과 행정절차 참여권, 조세 정의를 실현하는 데 기여했다고 설명했다. 또 전문적인 법률 지식과 합리적이고 공정한 판단 능력, 도덕성과 인품을 두루 갖춰 법원 안팎의 신망을 받고 있다고 밝혔다. 대법원 관계자는 이날 "노 신임 처장은 경청과 포용의 리더십으로 법원 구성원은 물론 사회 각계와 소통해 국민을 위한 신속하고 공정한 사법제도를 구현하고, 사법부에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데 헌신할 적임자"라고 말했다. 법원행정처장 자리는 박영재 대법관이 지난 2월 27일 사의를 표명한 뒤 4개월 넘게 공석이었다. 박 대법관은 올해 1월 16일 취임했으나 법왜곡죄·재판소원·대법관 증원 등 이른바 '사법개혁 3법' 입법에 반발하는 뜻으로 취임 42일 만에 물러났다. 이후 기우종 법원행정처 차장이 처장 직무를 대행해왔다. 대법관 공석이 이어지는 상황에서 현직 대법관을 법원행정처장으로 임명한 만큼, 향후 후임 대법관 제청 논의가 재판 인력 공백 문제와 맞물려 속도를 낼지도 주목된다. yek105@newspim.com 2026-07-10 14:50
사진
"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동