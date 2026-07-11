[2026WC] 스페인, 벨기에 잡고 16년 만에 4강행..."프랑스 나서라"

스페인 '슈퍼조커' 메리노, 교체 투입 후 결승골로 2-1

벨기에 GK 쿠르투아 부상 교체 아웃...결승골 허용 빌미

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '무적 함대' 스페인이 벨기에를 물리치고 2026 FIFA 북중미 월드컵 4강에 올랐다. 스페인이 월드컵 준결승에 진출한 것은 우승을 차지했던 2010년 남아공 대회 이후 16년 만이다.

스페인은 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 잉글우드의 로스앤젤레스 스타디움(소파이 스타디움)에서 열린 대회 8강전에서 벨기에를 2-1로 제압했다. 스페인은 오는 15일 모로코를 꺾고 올라온 프랑스와 결승 진출을 두고 격돌한다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인의 미켈 메리노가 11일(한국시간) 북중미 월드컵 8강전 스페인 대 벨기에전에서 준결승 진출을 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.7.11 psoq1337@newspim.com

스페인의 공세를 이끈 것은 '신성' 라민 야말이었다. 야말은 활발한 움직임으로 벨기에의 측면 수비를 흔들었다. 선제골도 야말의 발끝에서 시작됐다. 전반 30분 야말과 패스를 주고받은 페드로 포로가 오른쪽 측면에서 낮고 빠른 크로스를 올렸다. 다니 올모의 논스톱 슈팅이 티보 쿠르투아 골키퍼의 선방에 막혔으나, 흘러나온 공을 파비안 루이스가 침착하게 밀어 넣었다.

벨기에는 전반 41분 레안드로 트로사르의 패스를 받은 티모시 카스타뉴가 정교한 크로스를 올렸다. 문전으로 쇄도하던 샤를 데 케텔라에르가 이를 높은 타점의 헤더로 연결해 스페인의 골망을 흔들었다. 이 실점으로 스페인의 이번 대회 무실점 행진도 깨졌다. 양 팀은 1-1로 팽팽히 맞선 채 전반전을 마쳤다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=벨기에의 로멜루 루카쿠가 11일(한국시간) 북중미 월드컵 8강전 스페인 대 벨기에전에서 패한 뒤 낙심ㅎ라고 있다. 2026.7.11 psoq1337@newspim.com

후반 들어서도 스페인이 75%가 넘는 볼 점유율로 경기를 지배했다. 벨기에는 촘촘한 수비벽을 세우며 역습을 노렸다. 팽팽하던 흐름은 후반 26분 벨기에의 예상치 못한 악재로 요동쳤다. 주전 골키퍼 쿠르투아가 허벅지 통증을 호소하며 눈물을 흘린 채 그라운드를 떠났다. 대치 상황에서 맨체스터 유나이티드 소속의 신예 센느 라먼스 골키퍼가 급하게 투입됐다.

라먼스는 후반 38분 야말과의 일대일 위기를 막아내며 월드컵 데뷔전을 잘 치르는 듯했다. 그러나 후반 43분 뼈아픈 실책이 나왔다. 스페인 수비수 파우 쿠바르시가 아크 정면에서 때린 강력한 중거리 슈팅을 라먼스 골키퍼가 제대로 잡아내지 못하고 쳐냈다. 이때 집중력을 유지하던 미켈 메리노가 순식간에 골문 앞으로 쇄도하며 세컨드볼을 슈팅으로 연결해 결승골을 터뜨려 두 경기 연속 극장골을 완성했다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인의 미켈 메리노가 11일(한국시간) 북중미 월드컵 8강전 스페인 대 벨기에전에서 결승골을 넣고 동료들에게 달려가고 있다. 2026.7.11 psoq1337@newspim.com

벨기에는 동점골을 위해 막판 총공세를 펼쳤으나 스페인은 단단한 수비로 벨기에의 공세를 막아내며 1점차 승리로 마무리했다. 벨기에는 2018년 대회 이후 8년 만에 준결승행을 노렸으나 수문장의 부상 악재 속에 고개를 숙였다.

psoq1337@newspim.com