[프로배구] 결혼해 남편과 돌아온 메가 "새 시즌 목표는 우승"

아시아 쿼터로 현대건설 합류…이달 말 한국 vs 인니 대표팀 평가전 출전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인도네시아 특급 아포짓 스파이커 메가왓티 퍼티위(등록명 메가)가 V-리그 무대로 돌아왔다.

메가는 10일 인천국제공항을 통해 입국했다. 지난 2024-2025시즌 종료 후 인도네시아로 돌아갔던 메가는 현대건설의 아시아 쿼터 선수로 영입되며 1년 3개월 만에 한국 땅을 밟았다. 입국장에 들어선 메가는 취재진을 향해 "한국에 다시 들어오게 돼 기쁘다"라며 "새 시즌 목표는 오직 우승이다"라고 힘찬 각오를 밝혔다.

그는 이번 시즌 든든한 지원군과 함께한다. 바로 지난해 8월 인도네시아에서 백년가약을 맺은 남편이다. 메가는 "남편과 함께 들어오게 돼 더 안정적으로 생활할 수 있을 것 같다"라며 미소를 지었다. 메가 부부는 구단이 제공하는 숙소에서 함께 생활하며 시즌을 준비할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대건설 배구단의 메가왓티가 10일 인천공항을 통해 입국하며 활짝 웃고 있다. [사진=현대건설 배구단] 2026.07.10 psoq1337@newspim.com

메가는 이미 V-리그 검증을 끝낸 간판 스타다. 2023-2024시즌부터 두 시즌 동안 정관장의 유니폼을 입고 강력한 공격력을 선보였다. 특히 지난 2024-2025시즌에는 득점 3위, 공격 종합 1위를 휩쓸며 정관장을 챔피언결정전 무대까지 견인했다. 시즌 종료 후 정관장을 떠났으나 현대건설의 러브콜을 받으며 한 시즌 만에 복귀가 성사됐다.

새 출발선에 선 메가는 곧바로 소속팀 일정에 돌입한다. 오는 11일 현대건설 선수단과 첫 상견례를 가진 뒤 본격적인 팀 훈련을 시작한다.

국내 팬들 앞에서의 복귀 무대는 국가대표 평가전이 될 전망이다. 메가는 오는 23일과 25일, 26일 사흘간 충북 진천선수촌에서 열리는 한국 여자배구대표팀과 인도네시아 대표팀의 3차례 평가전에 인도네시아 대표팀 일원으로 출격한다.

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