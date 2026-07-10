창녕군, 상반기 재정 신속집행 평가 '최우수'…3억 원 인센티브 확보

목표액 초과 달성, 집행률 122.1% 기록

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 지역경제 활성화를 위해 2026년 상반기 재정을 신속하게 집행한 성과를 인정받았다.

군은 경남도 주관 '2026년 상반기 재정 신속집행 평가'에서 '최우수 기관'으로 선정됐다고 10일 밝혔다. 이로써 군은 재정 인센티브 3억 원을 확보했다.

경남 창녕군이 경남도 주관 '2026년 상반기 재정 신속집행 평가'에서 '최우수 기관'으로 선정돼 재정 인센티브 3억 원을 확보했다. 사진은 경남 창녕군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.03.07

도는 18개 시·군을 대상으로 상반기 재정 신속집행 실적과 1·2분기 소비·투자 집행 상황을 종합 평가했다. 창녕군의 상반기 신속집행 실적은 2777억 원으로 당초 목표액 2275억 원을 502억 원 초과했다. 집행률은 122.1%로 도내 군 단위에서 1위에 해당하는 수준이다.

소비·투자 부문에서도 목표를 크게 웃돌았다. 1분기에는 목표 745억 원보다 129억 원 많은 874억 원을 집행했고 2분기에는 목표 776억 원보다 159억 원 많은 935억 원을 집행해 두 분기 모두 목표를 초과 달성했다. 군은 이 같은 선제적 재정 집행이 지역 경기 회복을 뒷받침할 것으로 보고 있다.

이번 결과에는 부군수를 단장으로 한 '신속집행 추진단' 운영이 핵심 역할을 했다. 군은 지난해 말부터 대규모 사업을 중심으로 집행 현황을 매일 점검하고 집행 과정에서 발생하는 애로사항을 즉시 파악해 해결하는 방식으로 집행률 제고에 행정력을 집중해 왔다.

성낙인 군수는 "지역경제 활성화를 위해 전 직원이 한마음으로 재정 집행에 나선 결과"라며 "하반기에도 군민이 체감할 수 있는 주요 사업을 중심으로 신속하고 책임 있게 재정을 운용하겠다"고 말했다.

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