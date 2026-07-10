보성군, 학교로 찾아가는 아동보호 교육 '권리 인식' 강화

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 9일 아동권리·학대예방 교육을 시작했다
- 초중고 6개교 학생 400여명 대상 통합교육을 진행했다
- 학교·경찰·전문기관 협력해 조기발견과 보호체계를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 학교 현장을 중심으로 아동 권리 교육과 학대 예방 교육을 추진하며 지역 아동보호 체계 강화에 나섰다.
보성군은 7월 9일부터 9월 9일까지 '찾아가는 아동권리 및 학대예방 교육'을 운영한다고 10일 밝혔다.
이번 교육은 관내 초중고 6개교 학생 400여 명을 대상으로 진행된다. 아동이 자신의 권리를 이해하고 학대 등 위험 상황을 인지해 스스로 대응할 수 있도록 예방 중심으로 구성됐다.
강의는 전남북부권아동보호전문기관 이보라 팀장이 맡아 아동권리의 의미와 학대 유형, 발생 시 대처 방법 등을 사례와 퀴즈 방식으로 전달한다.
또 보성경찰서 학교전담경찰관과 학대예방경찰관이 참여해 학교폭력 예방교육을 병행한다. 아동학대와 학교폭력을 함께 다루는 통합 교육 형태로 운영된다.
군은 아동학대 예방과 조기 지원 시범사업에도 참여해 위기가구 대상 예방 지원과 조기 발견 체계를 강화하고 있다.
군 관계자는 아동 보호는 지역사회 공동 과제라며 학교 중심 교육과 관계기관 협력을 통해 안전한 성장 환경을 조성하겠다고 밝혔다.
chadol999@newspim.com