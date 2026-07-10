"기후위기 시대 '새로운 경제'는"...경기도서관, 박영범 전 차관 초청 강연

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- 경기도서관은 14일 박영범 전 차관 초청 강연을 연다고 10일 밝혔다.
- 박영범 전 차관은 기후위기와 불평등 속 공존 가능한 새로운 경제 방향을 제시할 예정이라고 했다.
- 경기도서관은 연말까지 매달 전문가 초청 인문 강연을 열어 도민 성찰의 장을 마련할 계획이라고 했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도서관은 오는 14일 도서관 내 플래닛경기홀에서 인문학 강연 프로그램인 '경기인문살롱'을 열고 박영범 전 농림축산식품부 차관을 초청해 강연을 진행한다고 10일 밝혔다.
도서관에 따르면 7월 강연자로 나서는 박 전 차관은 기후위기와 불평등이 심화하는 현대 사회에서 환경과 사람이 공존할 수 있는 새로운 경제적 방향성을 제시할 예정이다.
'경기인문살롱'은 매월 두 번째 화요일 오후 7시에 개최되는 정기 프로그램이다. 청소년 이상의 경기도민이라면 누구나 강연 2주 전부터 경기도서관 누리집을 통해 신청 후 참여할 수 있다.
경기도서관은 이번 강연을 시작으로 연말까지 매달 다양한 분야의 전문가를 초청해 인문학적 성찰의 기회를 제공할 계획이다.
주요 일정으로는 ▲8월 이택광 경희대 교수(문화비평)▲9월 이정모 펭귄각종과학관 관장(과학)▲10월 류영재 서스틴베스트 대표(ESG)▲11월 이주향 수원대 교수(철학)▲12월 송승철 전 강원도립대 총장(문학) 등의 강연이 차례로 예정돼 있다.
윤명희 경기도서관장은 "경제를 비롯해 다양한 분야를 인문학적으로 이해하고 함께 생각을 나누는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 도민들이 깊이 성찰할 수 있는 인문 강연을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com