부산시, 서부산스마트밸리 문화선도산단 공모 선정…7개 사업 889억 원 투입

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일 서부산스마트밸리를 문화선도산단에 선정했다.
- 향후 4년간 889억6000만 원을 투입해 복합공간으로 바꾼다.
- 청년·문화·산업이 결합된 산단 모델을 구축할 계획이다.
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산업단지 혁신의 대표 모델 육성
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 서부산스마트밸리를 문화·청년 중심 복합공간으로 전환하는 사업을 본격 추진한다.
시는 산업통상자원부·문화체육관광부·국토교통부가 공동 주관한 '2026년 문화선도산단 선정 공모'에서 서부산스마트밸리가 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.
이번 공모는 산업단지를 생산 중심 공간에서 문화와 사람이 어우러진 복합공간으로 전환하기 위해 추진됐다. 시는 서부산스마트밸리를 대상으로 7개 테마 사업을 구성해 참여했다.
서부산스마트밸리(옛 신평·장림산단)는 부산 최초 산업단지이자 서부산 제조업의 거점으로 이번 선정을 계기로 산업·문화·청년이 결합된 공간으로 재편될 전망이다.
사업에는 향후 4년간 7개 사업에 총 889억6000만 원이 투입된다. 재원은 국비 489억 원, 시비 333억5000만 원, 구비 60억9000만 원, 민자 등 6억2000만 원으로 구성된다.
주요 사업은 청년 디자인 리빙랩과 브랜딩, 복합문화 랜드마크 조성, 아름다운 거리 조성, 노후공장 청년친화 리뉴얼, 문화 프로그램 운영 등 7개 분야다. 산업단지 체질을 청년 친화적으로 개선하고 문화 요소를 접목하는 데 초점을 맞췄다.
시는 청년 참여형 리빙랩을 통해 산업단지 발전 전략과 특화 프로그램을 발굴하고 통합 브랜드를 구축할 계획이다. 산업단지 역사와 미래 산업, 근로자 복지를 아우르는 복합문화시설도 조성된다. 해당 시설에는 인공지능 기반 헬스케어, 디지털 체험 공간, 체육·교육시설 등이 들어설 예정이다.
노후 환경 개선도 병행된다. 특화 거리 조성과 공용시설 정비를 통해 근무 환경을 개선하고 문화행사와 체험 프로그램을 확대해 근로자 생활 여건을 보완한다. 도로망 정비와 주차장, 소공원 조성 등 기반시설 개선도 추진된다.
전재수 시장은 "산업단지를 일과 삶이 공존하는 공간으로 전환하겠다"며 "청년과 기업, 문화가 결합된 산업단지 모델을 구축할 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com