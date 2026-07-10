'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 서울스카이 555m 상공에 특별 테마존 오픈

AI 핵심 요약beta
- 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 10일 서울스카이에 테마 공간을 열었다.
- 서울스카이 121층 포토존·스카이브릿지 투어·스페셜 스토어 등에서 스파이더맨 세계관 체험을 제공한다.
- 이번 공간은 8월 31일까지 운영되며 올여름 이색 체험 콘텐츠로 자리매김을 노린다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 '스파이더맨'의 세계관에 흠뻑 빠질 수 있는 특별한 테마 공간을 오픈했다.
영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 오는 8월 31일까지 롯데월드타워 전망대 서울스카이에 마련된 'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY X SEOUL SKY'를 운영하며 방문객들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다. 특히 서울 스카이라인 위에 '스파이더맨'이 등장해 도심 속 히어로의 세계를 구현한다는 이번 체험 공간의 컨셉은 '웹 스윙'을 비롯, 고층 빌딩 사이를 누비는 '스파이더맨' 특유의 역동적인 액션에서 영감을 받아 기획됐다.
먼저 서울스카이 입장 동선부터 펼쳐지는 다양한 미디어 연출은 방문객들이 마치 영화 속 세계관에 빠져든 것 같은 몰입감을 선사한다. 이어 최고 전망층인 121층에는 서울의 스카이라인을 배경으로 '스파이더맨' 캐릭터 조형물과 사진을 찍을 수 있는 기념 포토존이 마련되어 있어, 특별한 추억을 남길 수 있다. 여기에 상공 541m의 롯데월드타워 최상단 루프를 걸어보는 '스카이브릿지 투어'도 '스파이더맨' 컨셉의 안전복을 착용하고 참여할 수 있다.
뿐만 아니라 121층 '스카이샵'과 지하 1층 'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY X SEOUL SKY' 전용 스페셜 스토어에서는 영화 테마의 기간 한정 굿즈와 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 서울스카이가 협업한 '스파이더맨' 캐릭터 테마의 다양한 제품을 선보일 예정이다.
이번 'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY X SEOUL SKY'는 최근 극장을 넘어 기억에 남는 체험 활동과 경험을 통해 콘텐츠를 더욱 깊이 있게 즐기는 대중들에게 '스파이더맨'의 여정에 푹 빠져볼 수 있는 시간을 제공하며 올여름을 대표하는 이색 체험으로 자리매김할 것으로 기대를 모은다.
영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건으로 모두에게 잊힌 '피터 파커'가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데, 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 액션 블록버스터로 오는 29일 북미보다 빠르게 국내 개봉한다.
jyyang@newspim.com