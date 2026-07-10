"성장 사다리형 지원 필요"…콘진원, 게임산업 현장 간담회

AI 핵심 요약beta
- 콘진원은 9일 글로벌게임허브센터에서 중소 게임기업 및 협단체와 현장 간담회를 열어 애로사항을 청취했다.
- 참석자들은 제작·입주·해외진출·투자 지원 확대 등 체계적 성장사다리와 정책 금융 강화 필요성을 제안했다.
- 콘진원은 지원 방식 다변화와 게임 인턴십 운영 등으로 게임 생태계 조성과 K-컬처 확산에 힘쓰겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = "적은 인원의 기업 및 팀이 단기·집중적으로 개발할 수 있고 여러 시도를 할 수 있는 지원이 필요하다."
글로벌게임허브센터의 우수 졸업기업으로 선정됐던 로드컴플릿의 배수정 대표는 지난 9일 글로벌게임허브센터에서 열린 한국콘텐츠진흥원 게임산업 현장 간담회에서 이같이 말했다. 배 대표는 "2009년 게임벤처4.0으로 입주하여 회사를 성장시키고 '5천만 불 수출의탑'을 수상할 수 있었던 것은 체계적인 성장 사다리형 지원 덕분이었다"라고 설명했다.
이번 간담회에는 한국게임산업협회, 한국모바일게임협회, 한국게임개발자협회, 한국인공지능게임협회, 게임문화재단 등 게임 관련 협단체와 주요 중소 게임기업 대표 등이 참석했다. 참석자들은 게임산업 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장 기반 마련을 위한 의견을 제안했다. 특히 제작지원과 해외 진출, 입주 지원, 투자 연계 등 현장에서 체감하는 정책 수요를 공유하고 K-게임 경쟁력을 높이기 위한 방안을 논의했다. 또한 입주기업 관계자들과 만나 게임 유통과 투자 유치, 해외시장 진출 과정에서 겪는 애로사항과 지원 수요를 청취했다.
글로벌게임허브센터 입주기업인 슈퍼래빗게임즈의 김영웅 대표는 "중소·창업 게임기업은 기술력과 콘텐츠 경쟁력을 갖추고도 투자 유치나 자금조달에 어려움을 겪는 경우가 많다"라며, "기업이 안정적으로 개발에 전념할 수 있도록 투자·융자 등 정책 금융 지원이 더욱 확대되기를 기대한다"라고 말했다.
김윤지 콘진원 원장은 "제작지원뿐만 아니라 마케팅, 유통 지원 등 지원 방식을 다양화할 필요가 있다는 것을 확인할 수 있었다"라며, "현장과 지속적으로 소통하며 K-컬처 확산을 위해 게임 생태계 조성에 힘쓰겠다"라고 말했다.
올해부터 콘진원은 '게임분야 현장형 청년인턴십(게임사 프로젝트 현장 교육 프로그램)'을 운영, 산업계와 교육 현장을 연계하는 인력양성사업을 추진하고 있다.
fineview@newspim.com