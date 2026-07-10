AI 핵심 요약beta
- 부산시는 9일 4급 전보 인사를 단행했다
- 5급 승진·전보로 다수 보직을 새로 배치했다
- 반려동물과 등 직무대행과 구 국장요원도 임명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 4급 전보
▲홍보담당관 오성경 ▲공보담당관 유정규 ▲기획담당관 김병권 ▲공공기관담당관 김가영 ▲원자력안전과장 부원선 ▲일자리노동과장 이옥경 ▲투자유치과장 이수정 ▲반도체신소재과장 지윤성 ▲연구개발과장 김진선 ▲영상콘텐츠산업과장 황정순 ▲체육정책과장 송정숙 ▲관광정책과장 이현정 ▲건강정책과장 최은영 ▲여성가족과장 석정순 ▲자치행정과장 김도임 ▲총무과장 배홍권 ▲정보화정책과장 이수정 ▲공항기획과장 진용우 ▲인재개발원 역량교육과장 남우진 ▲건설본부 총무부장 우숙기 ▲여성회관장 최정옥 ▲차량등록사업소장 김희중 ▲해양자연사박물관장 정명완 ▲부산시의회사무처 양홍선 ▲도시정비과장 정동현 ▲연제구(국장요원) 이인영
◇ 5급 승보
▲회계재산담당관 최은영 ▲자연재난과장 홍미선 ▲특별사법경찰과장 곽향인 ▲기업지원과장 이희정 ▲지산학협력과장 현은희 ▲창조교육과장 이철호 ▲출산보육과장 김태희 ▲15도시과장 김수휘 ▲신공항사업지원단장 여영모 ▲낙동강관리본부공원관리부장 민경연 ▲여성문화관장 김정화 ▲체육시설관리사업소장 구철문 ▲남항관리사업소장 김동찬 ▲교통정보서비스센터장 황보근 ▲장애인복지과장 서봉성 ▲아동보호종합센터장 전진욱 ▲공원여가정책과장 김기동 ▲낙동강관리본부공원사업부장 강병민 ▲보건환경연구원 동물위생시험소장 강신영 ▲탄소중립정책과장 최점심 ▲건설본부건축시설부장 이교재 ▲토지정보과장 김병곤 ▲상수도사업본부 시설부장 김영수 ▲보건환경연구원 감여병연구부장 박연경 ▲보건환경연구원 식약품연구부장 박성아 ▲농업기술센터소장 박미진
◇ 직무대행
▲반려동물과장 장현 ▲영도구(국장요원) 김병곤 ▲부산진구(국장요원) 이성훈