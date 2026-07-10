'캐릭터 라이선싱 페어 2026', 16일 개막…홍보대사에 리센느

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 콘진원·코엑스가 16일 서울 코엑스에서 캐릭터 라이선싱 페어 2026을 개막했다
- 행사에는 186개 기업이 443개 부스로 참여해 국내 인기 캐릭터와 다양한 콘텐츠 지식재산을 선보였다
- 보드게임콘과 연계해 기획관·사업 상담 프로그램을 운영하며 라이선스 계약과 해외 진출 확대를 지원했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 일상에서 친숙하게 만나는 캐릭터들이 7월 서울 코엑스에 모인다.
문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원과 코엑스가 공동 주관하는 '캐릭터 라이선싱 페어 2026'이 16일부터 19일까지 서울 코엑스 에이(A)홀과 비(B)1홀에서 열린다.
올해로 25회째를 맞은 '캐릭터 라이선싱 페어'는 국내 대표 캐릭터·콘텐츠 지식재산(IP) 라이선싱 행사다. 올해 행사는 '넓히다: 콘텐츠 지식재산(Expand: Content IP)'을 주제로, 캐릭터가 다양한 산업과 결합해 새로운 부가가치를 만드는 사례를 선보인다. 작년에 이어 국내 대표 보드게임 행사인 '보드게임콘 2026'과도 연계 개최해 다양한 콘텐츠를 한 공간에서 경험할 수 있도록 구성했다.
행사는 무료로 운영되며, 개막식인 16일에는 홍보대사인 리센느가 참여해 위촉식과 축하공연을 진행한다.
이번 전시에는 총 186개 기업이 참여해 443개 부스를 운영한다. 케이비젼의 '에스더버니', 에이치앤에프의 '가나디', 아이코닉스의 '잔망루피', 신한은행의 '신한프렌즈', 네오위즈의 모바일 게임 '고양이와 스프', 올라보엑스의 리센느 캐릭터 '레미니' 등 국내 인기 캐릭터와 콘텐츠 지식재산(IP)을 만나볼 수 있다.
콘텐츠 지식재산(IP)의 사업화 역량을 보여주는 기획관도 마련됐다. 콘텐츠와 연관 산업 협업 사례를 소개하는 '빌드업 기획관', 해외 시장 진출이 가능한 국내 콘텐츠 지식재산(IP)을 선보이는 '한류 아이피(IP)관', 국내 애니메이션의 작품성을 알리는 '애니메이션 특별관' 등이 운영된다.
행사 기간 중에는 국내외 구매기업과 참가기업 간 사업 연계 프로그램도 진행된다. 라이선스 계약, 상품화, 유통, 공동사업 등 협력 기회를 발굴해 참가기업의 사업 확대와 해외 진출을 지원한다는 계획이다. 지난해에는 16개국에서 해외 구매자 388명이 참여해 사업 상담 1178건을 진행했으며, 약 660억 원 규모의 상담액과 약 370억 원 규모의 계약예상액을 기록했다.
김경화 문체부 문화산업정책관은 "캐릭터는 콘텐츠 지식재산(IP)이 상품, 유통, 게임 등 연관 산업으로 확장되는 과정에서 핵심 매개체 역할을 하는 중요한 분야"라고 말했다.
fineview@newspim.com