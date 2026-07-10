전웅, 8월 일본 첫 솔로 팬미팅 개최…현지 팬들과 특별한 여름밤

AI 핵심 요약beta
- 전웅이 8월 1일과 2일 도쿄서 첫 일본 솔로 팬미팅을 개최했다
- 한여름 밤 콘셉트로 토크·라이브·다양한 코너를 통해 솔로 아티스트로서 새로운 매력을 선보였다
- 공연 후 회차별 특전 이벤트로 일본 팬들과 직접 교감하며 뜻깊은 시간을 예고했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 전웅이 일본에서 첫 솔로 팬미팅을 열고 현지 팬들과 특별한 추억을 만든다.
전웅은 오는 8월 1일과 2일 일본 도쿄 그레이스 발리 긴자에서 첫 일본 솔로 팬미팅 '2026 전웅 재팬 팬미팅 '웅 써머 나이트(2026 JEON WOONG JAPAN FANMEETING 'WOONG SUMMER NIGHT')'를 개최한다.
에이비식스(AB6IX)의 메인보컬이자 리드댄서인 전웅은 그룹 활동은 물론 솔로 아티스트로서도 꾸준히 음악적 스펙트럼을 넓혀왔다. 여러 앨범의 작사와 작곡에 직접 참여하며 자신만의 음악 세계를 구축했으며, 안정적인 가창력과 섬세한 표현력, 완성도 높은 퍼포먼스로 국내외 K팝 팬들의 사랑을 받아왔다.
이번 팬미팅은 '한여름 밤'의 감성을 콘셉트로 전웅의 따뜻하고 로맨틱한 매력을 담아낼 예정이다. 토크와 라이브 무대는 물론 팬들과 가까이 소통할 수 있는 다양한 코너를 마련해 그룹 활동에서는 볼 수 없었던 솔로 아티스트 전웅의 새로운 모습을 선보인다.
공연 종료 후에는 회차별로 팬들과 직접 만나는 특전 이벤트도 진행된다. 오랜만에 일본 팬들과 가까이 호흡하며 뜻깊은 시간을 보낼 것으로 기대를 모은다.
한편 전웅의 첫 일본 솔로 팬미팅 '웅 써머 나이트'는 8월 1일과 2일 총 4회에 걸쳐 진행된다. 자세한 일정과 티켓 예매 관련 정보는 전웅 공식 SNS와 이플러스 재팬을 통해 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com