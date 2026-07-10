문체부, '청년 K컬처 글로벌 프런티어' 첫 시행…청년 700명 해외로

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 10일 청년 K컬처 글로벌 프런티어 사업을 처음 시행했다
- 청년 약 700명이 36개국에 파견돼 자율기획형·일경험형 국제문화교류 프로젝트를 수행한다
- 서울예대·상명대·춘천문화재단 등이 발리예술제 공연·웹툰·시각예술 등 한-해외 청년 공동창작을 진행한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국국제문화교류진흥원과 함께 '청년 케이컬처 글로벌 프런티어' 사업을 본격 추진한다.
올해 처음 시행되는 이 사업은 청년들이 국제문화교류 프로젝트를 직접 기획·수행하거나 해외 문화기관에서 실무를 경험하도록 지원하는 프로그램이다. 올해는 청년 약 700명이 전 세계 36개국에 파견된다.
사업은 자율기획형과 일경험형으로 나뉜다. 자율기획형은 청년들이 공연예술, 시각예술, 웹툰, 애니메이션, 문학, 건축, 미용(뷰티)·패션 등 분야에서 케이컬처 기반 국제문화교류 사업을 직접 기획·수행하는 방식이다. 대학·지역문화재단과 협업해 청년 문화예술인이 해외 청년들과 교류하며 현지 문화예술 자산과 결합한 창작물을 선보일 예정이다.
일경험형은 재외한국문화원, 한국콘텐츠진흥원 해외비즈니스센터, 한국관광공사 해외지사, 세종학당 등 해외 소재 문화기관에서 실무를 경험하는 프로그램이다. 참여자들은 문화행사 운영을 지원하고 케이컬처 홍보 콘텐츠를 기획·제작하거나 번역·홍보 등의 업무를 맡는다.
사업 수행 기관으로 선정된 서울예술대학교는 이번 주 인도네시아 '발리예술제'에 참가해 봉산탈춤 공연을 하고, 발리의 전통 공연예술 케착(Kecak)과 봉산탈춤을 접목한 공동 창작 공연을 처음 공개한다. 현지 청년 예술인과 협업한 시각예술·음악 작품도 함께 선보인다.
상명대학교는 태국 문화부, 태국웹툰아카데미와 함께 웹툰 창작 연수회와 전시 프로그램을 추진하고, 이어 인도네시아에서 현지 웹툰 플랫폼 및 청년 창작자들과 웹툰 공동창작 프로그램을 진행한다. 춘천문화재단은 8월 23일부터 홍콩 청년 창작자들과 시각예술 분야 공동창작 프로젝트를 추진하며, 현지 발표회와 학술대회도 연다.
일경험형 참여자들은 7월 주스웨덴 한국문화원을 시작으로 국가별 일정에 따라 순차적으로 해외 문화기관에 파견된다.
문체부 정책 담당자는 "앞으로도 청년들이 세계 곳곳에서 'K-컬처'를 매개로 다양한 경험을 쌓을 수 있도록 현장 중심의 교류 기회를 지속적으로 확대하겠다."라고 밝혔다.
fineview@newspim.com