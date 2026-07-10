있지 유나, '최애의 사원' 라이징 스타 윤초이로 출격…삼각 로맨스 긴장감

AI 핵심 요약beta
- 신유나가 8월 3일 첫 방송 tvN 최애의 사원에서 라이징 스타 윤초이 역을 맡았다
- 윤초이는 작품 속 이찬과 호흡하며 다정함에 스며들어 연인 되겠다고 결심하며 삼각 로맨스 중심에 선다
- 무대·예능·연기 넘나든 신유나는 다재다능한 매력으로 윤초이를 사랑스럽게 그려내며 강렬한 존재감을 예고했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신유나(ITZY)가 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'에서 라이징 스타 윤초이 역을 맡아 삼각 로맨스의 중심에 선다.
오는 8월 3일 저녁 8시 45분에 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 되어버린 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스를 그리는 드라마다.
극 중 윤초이(신유나)는 화려한 비주얼로 모두를 홀리는 천상 배우로, 데뷔와 동시에 대중들의 사랑을 받으며 단숨에 라이징 스타로 떠오른 인물. 남다름(김혜준)의 최애인 이찬(차우민)과 로맨스 작품 속 상대 배역으로 호흡을 맞추며 뜨거운 사랑을 받은 바 있다.
작품을 촬영하는 동안 윤초이는 따로 시간을 내 대사를 맞춰주는 이찬의 다정함에 조금씩 스며들게 된다. 이찬의 배려에 힘입어 연인 역할에 깊게 몰입한 윤초이는 이찬과 연기 파트너를 넘어 연인이 되겠다고 결심, 거침없는 직진을 예고하고 있다.
공개된 사진 속에는 천상계 비주얼로 시청자들을 홀리는 배우 윤초이의 24시간이 담겨 눈길을 끈다. 작품 홍보를 위해 공식 석상에 나서고 대본을 읽고 분석하는 와중에도 윤초이의 비주얼은 하루종일 열일 중이다. 과연 모두의 심장을 뛰게 하는 천상 배우 윤초이가 이찬의 마음까지 사로잡을 수 있을지 관심이 집중된다.
그런가 하면 이찬의 마음을 노리는 윤초이 캐릭터로 강렬한 존재감을 발산할 배우 신유나의 활약에도 관심이 집중된다. 무대부터 예능, 연기까지 다재다능한 매력을 가진 만큼 윤초이 캐릭터를 사랑스럽게 그려내며 삼각 로맨스 속 또 다른 변수로 작용할 예정이다.
라이징 스타 윤초이 역을 통해 시청자들에게 강렬한 눈도장을 찍을 신유나의 과감한 직진은 8월 3일 저녁 8시 45분에 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'에서 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com