데이식스 영케이, 8월 단독 솔로 투어 '영기스트' 개최

AI 핵심 요약beta
- 영케이가 7월 27일 솔로 앨범을 발매했다
- JYP는 10일부터 영케이 컴백 일정 공개했다
- 영케이는 8월 14일부터 단독 투어를 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 데이식스(DAY6) 멤버 영케이가 7월 솔로 앨범 발매에 이어 단독 투어에 나선다.
소속사 JYP엔터테인먼트는 지난 9일 데이식스 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 컴백 프로모션 콘텐츠 일정이 담긴 스케줄러 이미지를 게재했다.
이에 따르면 10일 트랙리스트 공개 후 13일~16일 콘셉트 포토, 17일 '키 오브 더 영기스트(Key of the YOUNGEST)' 티저, 17일~22일 '키 오브 영기스트' 및 리릭 스포일러를 공개한다.
또한 19일, 21일, 23일 라이브 앨범 샘플러, 25일~26일 뮤직비디오 티저까지 여러 콘텐츠를 선보인다.
열기를 몰아 오는 8월 14일부터 16일까지 사흘간 솔로 투어 일환 콘서트 '영기스트'을 개최한다. 이번 공연은 2023년 9월 영케이 솔로 콘서트 '레터스 위두 노트(Letters with notes)' 이후 약 2년 11개월 만의 국내 솔로 콘서트이다.
영케이는 오는 27일 솔로 앨범 '영기스트'를 발매한다. 이는 2023년 9월 첫 정규 앨범 '레터스 위드 노트' 이후 오랜만에 솔로 아티스트로서 선보이는 앨범이다.
alice09@newspim.com