부산시, 건설현장 '클린업 맞춤형 클리닉' 운영…맞춤형 상담 제공

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일 건설현장 ‘클린업 맞춤형 클리닉’ 1대1 상담을 도입했다
- 건설산업기본법 관련 제도 맞춤형 상담으로 법령 이해도 제고와 현장 애로 해소를 추진했다
- 부산시는 13일부터 31일까지 신청을 받아 8월 선정 후 9월부터 예방 중심 건설행정 서비스를 제공한다
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8월 중 대상 업체 선정 및 상담
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 건설업체의 행정 부담을 줄이고 현장 중심의 예방 행정을 강화하기 위해 1대1 맞춤형 상담 프로그램을 도입한다.
시는 민선 9기 출범에 맞춰 건설현장 '클린업(Clean-UP) 맞춤형 클리닉'을 운영한다고 10일 밝혔다.
이 사업은 건설업 등록기준, 건설공사대장 통보, 하도급대금 지급보증 등 건설산업기본법 관련 주요 제도를 중심으로 업체별 맞춤형 상담을 제공하는 것이 핵심이다. 시는 이를 통해 법령 이해도를 높이고 현장 애로사항을 청취해 소통을 강화한다는 방침이다.
최근 건설 관련 법령과 제도가 잇따라 개정되면서 업체들이 행정절차 이행 과정에서 어려움을 겪는 사례가 늘고 있는 상황이다. 시는 기존 위반사항 발생 이후 제재하는 사후 관리 방식에서 벗어나 사전 상담을 통해 행정 착오를 줄이는 예방 중심 행정으로 전환할 계획이다.
클리닉은 부산시에 주된 영업소를 둔 종합건설업체를 대상으로 하며 사전 신청서에 기재한 질의사항을 중심으로 상담이 진행된다. 대한건설협회 전문가가 참여해 실무 중심 컨설팅을 맡고 시와 대한건설협회 부산시회가 행정 상담을 지원한다.
집합교육 방식의 한계를 보완해 전문가와 업체를 1대1로 연결하는 방식으로 운영된다.
신청은 오는 13일부터 31일 오후 6시까지 시 누리집 고시·공고에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 전자우편으로 제출하면 된다. 시는 사전 서면 검토를 거쳐 8월 중 대상 업체를 선정하고, 9월부터 상담을 진행할 예정이다.
임경모 도시혁신균형실장은 "Clean-UP 맞춤형 클리닉은 단순한 상담을 넘어 건설업체와 소통하며 현장의 어려움을 함께 해결하는 예방 중심 행정서비스"라고 설명하며 "앞으로도 현장의 목소리를 적극 반영해 기업이 신뢰하고 체감할 수 있는 건설행정을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com