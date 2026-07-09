[AI상보] 한화, NC 6-4 제압 '신인' 오재원 결승타로 전반기 6위 사수

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=장맛비도 한화의 전반기 마지막 승리를 막지는 못했다. 한화가 NC를 꺾고 연패를 끊으며 승률 5할을 맞췄다.

한화는 9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 NC와의 홈경기에서 6-4로 승리했다. 이날 승리로 2연패를 끊은 한화는 시즌 전적 40승 2무 40패를 기록하며 리그 6위를 유지한 채 전반기를 마쳤다. 반면 4연승에 도전했던 NC는 39승 1무 42패로 7위에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 한화 오웬 화이트가 9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 경기에서 5이닝 무실점 투구를 선보였지만, 불펜의 블론으로 승리는 챙기지 못했다. [사진=한화 이글스] 2026.07.09 willowdy@newspim.com

NC는 김주원(유격수)-권희동(좌익수)-박민우(2루수)-블레인(1루수)-박건우(우익수)-김휘집(3루수)-김형준(포수)-천재환(중견수)-고준휘(지명타자) 순으로 선발 라인업을 꾸렸고 구창모가 선발 등판했다.

한화는 오재원(좌익수)-페라자(우익수)-문현빈(중견수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 출전했고, 선발 마운드는 오웬 화이트가 맡았다.

한화는 2회말 먼저 균형을 깼다. 허인서가 구창모의 송구 실책으로 출루한 뒤 김태연의 안타로 1사 1·2루를 만들었고, 심우준과 오재원의 연속 적시타가 터지며 2-0으로 앞서갔다.

3회말에는 문현빈의 안타와 강백호의 볼넷으로 기회를 잡았지만 노시환의 병살타로 추가 득점에는 실패했다.

이후 오후 7시 33분부터 장맛비가 쏟아지면서 경기는 약 47분간 중단됐고, 오후 8시 20분 재개됐다.

흐름은 한화 쪽이었다. 5회말 심우준의 안타를 중견수 천재환이 뒤로 흘리면서 3루까지 진루했고, 오재원의 적시타로 한 점을 추가했다. 이어 문현빈의 안타 때도 천재환의 실책이 나오면서 오재원이 홈을 밟아 한화는 4-0까지 달아났다.

5이닝 무실점으로 호투한 화이트가 내려간 뒤 NC가 반격에 나섰다. 6회초 2사 2루에서 김형준이 박상원의 시속 150㎞ 직구를 받아쳐 좌중간 담장을 넘기는 투런 홈런을 터뜨리며 추격의 불씨를 살렸다. 이 홈런은 김형준의 시즌 10호이자 3시즌 연속 두 자릿수 홈런이었다.

[서울=뉴스핌] 한화 오재원이 9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 경기에서 8회 결승타를 기록하며 팀의 승리를 이끌었다. [사진=한화 이글스] 2026.07.09 willowdy@newspim.com

NC는 7회초에도 승부를 원점으로 돌렸다. 권희동의 볼넷으로 만든 2사 1루에서 박민우가 조동욱의 시속 127㎞ 슬라이더를 받아쳐 동점 투런포를 쏘아 올렸다. 이 홈런으로 4-4 균형이 맞춰졌고, 조동욱의 18경기 연속 무실점 행진도 막을 내렸다.

그러나 한화는 경기 막판 다시 집중력을 발휘했다. 8회말 2사 후 심우준의 우전안타와 오재원의 우중간 3루타가 연이어 터지며 다시 5-4 리드를 잡았다. 이어 바뀐 투수 전사민을 상대로 대타 황영묵이 적시타를 터뜨리며 오재원까지 홈으로 불러들여 승부에 쐐기를 박았다.

한화는 9회초 마무리 이민우를 투입했다. 선두 천재환에게 안타를 허용했지만 이후 이우성을 뜬공으로 처리한 뒤 김주원을 병살타로 유도하며 승부를 마무리했다.

투타에서 고른 활약도 돋보였다. 선발 화이트는 5이닝 5피안타 무실점으로 승리의 발판을 마련했고, 이상규가 1.1이닝 무실점으로 홀드를, 이민우가 1이닝 무실점으로 세이브를 기록했다.

willowdy@newspim.com