강기윤 창원시장, LG스마트파크서 첫 기업현장 행보

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장이 9일 취임 후 첫 기업 방문으로 LG스마트파크를 찾았다
- 이날 AI·빅데이터 등 적용된 생산공정을 둘러보고 애로사항 청취와 투자·성장 지원 방안을 논의했다
- 강 시장은 현장 중심 기업 지원과 제조혁신 성과의 지역 협력업체 확산을 약속했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 경남 창원시장이 취임 후 첫 기업 현장 행보에 나섰다.
시는 강기윤 시장이 9일 LG전자 창원1공장 내 LG스마트파크를 방문해 생산공정을 둘러보고 기업 투자와 성장 지원 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 방문은 기업 현장 의견을 직접 듣고 기업 활동 여건 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 현장에는 성산구청장과 경제일자리국장, 백승태 LG전자 HS사업본부장 등 관계자들이 함께했다.
강 시장은 LG전자 측으로부터 창원사업장 운영 현황을 보고받은 뒤 생산라인을 둘러보며 인공지능(AI), 빅데이터, 디지털트윈 등 기술이 적용된 공정을 확인했다. 이어 기업 운영 과정에서의 애로사항을 청취하고 투자 확대와 성장 기반 마련을 위한 협력 방안을 논의했다.
LG스마트파크는 첨단기술을 생산공정에 도입해 생산성과 품질을 높이고 자원 사용을 줄인 성과를 인정받아 2022년 세계경제포럼(WEF) '글로벌 등대공장'에 선정된 바 있다.
강 시장은 "제조 혁신 현장을 확인하고 기업 의견을 들은 자리"라며 "현장 중심의 기업 지원을 통해 투자와 성장을 뒷받침하겠다"고 말했다. 이어 "제조 혁신 성과가 지역 협력업체로 확산되길 기대한다"고 덧붙였다.
news2349@newspim.com