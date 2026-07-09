황인호 대전 동구청장 "역세권 개발 속도감 있게 추진"

AI 핵심 요약beta
- 황인호 대전 동구청장이 9일 첫 확대간부회의를 열었다.
- 민선9기 핵심 공약의 속도감 있는 이행을 강조했다.
- 집중호우 대비와 현장 중심 책임행정을 주문했다.
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[대전=뉴스핌] 정용운 기자 = 황인호 대전 동구청장이 속도감 있는 공약 실행과 현장 밀착 구정에 본격 나섰다. 특히 대전역세권의 속도감 있는 개발을 강조해 주목된다.
동구는 황 청장이 9일 청사 대회의실에서 민선9기 첫 확대간부회의를 열고 핵심 공약사업 추진 방향과 주요 현안을 점검하고 집중호우에 대비한 재난 대응 상황을 살폈다고 밝혔다.
|황인호 대전 동구청장(왼쪽 첫번째)이 민선9기 첫 확대간부회의를 주재하고 있다. [사진=동구] 2026.07.09 knkn2005@newspim.com
이날 회의는 민선9기 출범 후 황인호 구청장과 각 부서장이 첫 대면하는 자리로 구정 운영 방향과 핵심 공약사업 추진 계획을 주로 점검했다.
특히 황 청장은 대전역세권 개발을 비롯해 관광·문화 활성화, 교육·복지 확대 등 민선9기 핵심 사업의 속도감 있는 이행을 강조했다.
또 부서 간 협업과 적극적인 소통을 바탕으로 현장 중심의 책임행정을 실천하고 주민들의 다양한 의견을 구정에 적극 반영해 구민이 체감하는 변화를 만들어 줄 것을 주문했다.
이어 집중호우에 따른 피해가 발생하지 않도록 재해 취약지역에 대한 예찰활동을 강화하고 선제적인 안전관리에 만전을 기할 것을 당부했다.
황인호 청장은 "민선9기 공약은 구민과의 소중한 약속인 만큼 실행력을 높여 하나하나 책임 있게 추진하겠다"며 "책상이 아닌 현장에서, 회의실이 아닌 골목길에서 답을 찾는다는 자세로 구민과 소통하며 변화하는 동구를 만들어 가겠다"고 강조했다.
knkn2005@newspim.com