경남도교육감 인수위, '교육 본질 회복' 백서 발간…도민 의견 반영

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육감직 인수위가 9일 백서를 교육감에게 전달했다
- 인수위는 책임·상생·미래 아래 5대 정책과 주요 과제를 제시했다
- 도민 의견을 반영해 교권·돌봄·학력 향상 등 요구를 백서에 담았다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경상남도교육감직 인수위원회가 정책 제안을 담은 백서를 마련해 교육감에게 전달했다.
인수위는 9일 도교육청 중회의실에서 최종보고회를 열고 활동 결과를 공유했다고 밝혔다. 보고회에는 권순기 교육감과 이수오 위원장 등 30여 명이 참석했다.
지난달 11일 출범한 인수위는 10일 활동 종료를 앞두고 도민 의견을 반영한 정책 제안을 '교육의 본질 회복' 방향의 백서로 정리했다.
인수위는 '책임·상생·미래'를 3대 목표로 ▲인재를 키우는 경남교육 ▲아이 키우기 좋은 경남교육 ▲미래를 책임지는 경남교육 ▲모두가 행복한 경남교육 ▲지역 성장을 주도하는 경남교육 등 5대 정책을 제시했다.
주요 과제로는 초등 학력 향상을 위한 '학력 점프업 프로젝트', 탐구 중심 'AI교육 수업 패키지', 맞벌이 가정 지원을 위한 '아침 간편식 제공', 등하굣길 위치 확인 서비스 '어디 Go?' 앱, '교권보호 원스톱 서비스' 등이 포함됐다.
인수위는 온·오프라인을 통해 접수한 도민 제안을 백서에 반영했다. 교권 확립과 교육 여건 개선, 교육공무직 처우 개선, 안전한 학교 환경과 돌봄 강화 등에 대한 요구가 많았다고 설명했다.
이수오 위원장은 "도민 여러분이 직접 보내주신 생생한 목소리를 하나하나 담아 백서를 완성했다"라며 "이 백서가 경남의 모든 아이가 좋은 교육을 받을 수 있는 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.
권순기 교육감은 "인수위가 도민과 함께 고민한 결과물을 소중히 이어받아 교육을 위해 찾아오는 경남으로 만드는 데 최선을 다하겠다"며 "학생들이 배움에서 소외되지 않도록 변화를 체감하실 수 있게 하겠다"고 전했다.
news2349@newspim.com