[핌 포커스] "AI가 빚어낸 제2의 인생"…방구석 영화감독들의 화려한 데뷔

AI가 낮춘 창작 장벽…공모전·영화제 뒤덮은 'AI 열풍'

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 생성형 AI가 창작의 문턱을 낮추면서 환경·경제적 제약으로 한때 꿈을 미뤄뒀던 이들부터 새로운 표현 방식을 찾는 창작자들까지 AI를 도구 삼아 현장에 뛰어들고 있다.

◆'노트북 한 대'로 여는 제2의 꿈…방구석 창작자의 시대

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 방안에서 AI로 영상 만드는 가상 연출 이미지 [AI 일러스트=CHAT GPT] 2026.07.09 taeyi427@newspim.com

9일 콘텐츠 창작 생태계가 빠르게 대중화되면서 이른바 '방구석 감독'들이 대거 등장하는 모습이다.

실제로 직장인 정 모씨(31)는 "어릴 적 가정형편 때문에 영화감독의 꿈을 포기했었지만, 이제는 노트북 한 대와 AI만 있으면 시나리오 속 장면을 그대로 구현할 수 있다"며 퇴근 후와 주말을 오롯이 AI 영상 제작에 쏟고 있다.

프리랜서 벽화 작가 이모씨(45) 역시 AI를 통해 '제2의 삶'을 찾았다. 꾸준히 익힌 AI 제작 능력은 대기업 AI 영상 강사라는 경력과 공모전 수상으로 이어졌고, 그가 만든 영상은 대형 스크린에 상영되며 꿈꾸던 영화감독의 길을 AI가 대신 열어주었다.

◆'방구석 감독'에서 공모전·영화제 주역으로

누구나 창작자가 될 수 있는 환경이 조성됐고, AI를 활용해 성과를 내는 도전자들이 공모전과 영화제 무대에서 두각을 나타내고 있다. '제13회 박카스 29초영화제'나 '2026년 서울 사랑의 열매 AI 영상 공모전' 등 주요 공모전은 이미 생성형 AI 기반의 출품작을 적극적으로 수용하며 창작의 저변을 넓히는 중이다.

영화계의 움직임은 더욱 역동적이다. 제30회 부천국제판타스틱영화제(BIFAN)는 기존의 '부천 초이스: AI' 경쟁 부문에 더해 올해 초청 부문인 'AI 프론티어' 섹션을 신설했다.

BIFAN 관계자는 "지난해만 해도 우주나 아포칼립스 등 비현실적인 배경이 주를 이뤘다면, 올해는 일상의 소재를 세밀하게 구현한 작품들이 대거 출품됐다"며 "단순 상영을 넘어 창작부터 담론까지 아우르는 '부천 AI 콘텐츠 서밋'을 통해 산업적 비전도 함께 논의하고 있다"고 설명했다.

◆기술 진입장벽 낮췄지만, '창작의 본질'은 숙제

전문가들은 이러한 변화를 긍정적으로 보면서도 신중한 태도를 유지하고 있다. 하재근 문화평론가는 "콘텐츠 제작의 진입장벽이 획기적으로 낮아져 평범한 사람들도 창작자 대열에 합류하게 된 점은 매우 긍정적"이라면서도 "다만 아직은 질적으로 부족한 점이 있으나, 기술이 고도화될수록 인간 창작자와 AI 창작물의 경계가 무너지는 '대격변'이 일어날 것"이라고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = AI로 만들어진 가상 모델 이미지 [AI 일러스트= 챗GPT] 2026.07.09 taeyi427@newspim.com

이지혜 문화평론가는 AI를 '창작을 위한 도구'로 정의했다. 이 평론가는 "영화 문법이나 화성학 같은 기초 지식 없이 AI만 활용해서는 보편적인 수준 이상의 작품을 만들기 어렵다"며 "기본기를 갖춘 창작자가 AI를 보조 도구로 쓸 때 비로소 완성도 높은 작품이 나온다"고 조언했다.

저작권과 일자리 문제는 여전히 풀어야 할 난제다. 이지혜 평론가는 "배우나 가수 등 연예인의 얼굴·목소리에 관한 법적 체계가 없는 상황에서 기술만 앞서나가면 건강한 생태계 조성이 어렵다"고 신중론을 폈고, 하재근 평론가 역시 "인간의 역할 축소에 따른 대규모 실업 문제는 인류가 함께 고민해야 할 숙제"라고 강조했다.

전문가들의 분석처럼 AI 창작은 전문가만의 영역을 넘어 대중적 문화로 뿌리내리고 있다. 기술이 가져온 '꿈의 실현'이 저작권 보호와 창작 생태계 상생이라는 과제와 어떻게 조화를 이룰지, 이제 사회적 합의가 필요한 시점이다.

taeyi427@newspim.com