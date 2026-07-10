서울디자인재단, SK인텔릭스와 손잡고 DDP에 '웰니스 로봇' 도입

AI 핵심 요약beta
- 서울디자인재단은 10일 DDP에 AI 웰니스 로봇을 도입했다고 밝혔다
- 재단과 SK인텔릭스는 나무엑스를 활용해 스마트 디자인 환경 조성에 협력하기로 했다
- 양 기관은 디자인 산업 미래 가치 창출과 공동 홍보 등 다양한 협력 과제를 추진할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울디자인재단은 동대문디자인플라자(DDP)에 방문객을 위한 AI(인공지능) 웰니스 로봇을 접목한다고 10일 밝혔다.
앞서 재단은 지난 9일 SK인텔릭스(대표이사 안무인)와 '서울시 디자인 산업 발전 및 AI 기반 DDP 스마트 디자인 환경 조성을 위한 업무협약'을 체결했다.
이번 업무협약을 통해 DDP에 SK인텔릭스의 AI 웰니스 로봇 '나무엑스(NAMUHX)'를 도입할 방침이다. 나무엑스는 자율주행 기반 에어 솔루션과 비접촉 컨디션 체크 기능 등을 갖췄다.
앞으로 DDP 방문객은 나무엑스에게 공기 관리, 건강 상태 확인 등 생활밀착형 스마트 서비스를 제공받을 수 있다. 비접촉 방식으로 자신의 컨디션을 간편하게 확인할 수도 있다.
아울러 양 기관은 이번 협약을 계기로 ▲DDP를 거점으로 한 디자인 산업의 미래 가치 창출 ▲AI 웰니스 로봇 나무엑스를 활용한 스마트 디자인 환경 조성 ▲양 기관 디자인 사업 및 콘텐츠의 유기적 연계 ▲온·오프라인 공동 홍보 및 마케팅 ▲기타 디자인 산업 활성화를 위한 협력 과제 등을 함께 추진할 계획이다.
안무인 SK인텔릭스 대표이사는 "세계 최초의 웰니스 로봇 나무엑스가 서울의 상징적인 디자인 랜드마크인 DDP와 만나 새로운 시너지를 낼 것으로 기대한다"며 "에이전틱 AI 기술을 바탕으로 고객의 일상을 더욱 풍요롭게 만드는 회사가 될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
차강희 서울디자인재단 대표이사는 "DDP는 서울의 디자인 콘텐츠를 시민과 세계에 연결하는 공공 디자인 플랫폼이자 미래 산업의 가능성을 실험하는 공간"이라며 "이번 협약을 계기로 디자인과 AI가 융합된 스마트 디자인 경험을 확대하고 서울 디자인 산업의 미래 가치를 확산해 나가겠다"고 말했다.
100wins@newspim.com