[오늘날씨] 전국 곳곳 비...서울 한낮 29도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 10일 수도권·강원에 강한 비가 오겠다고 밝혔다.
- 제주·충청 등은 시간대별로 비와 소나기가 오겠다고 했다.
- 기온은 아침 21~25도, 낮 28~34도로 무더운 날씨가 이어지겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 10일은 수도권과 강원도에 강하고 많은 비가 오는 곳이 있겠다. 당분간 무더운 날씨도 이어지겠다.
기상청에 따르면 이날 전국이 흐리다가 늦은 오후부터 가끔 구름이 많아지겠다. 수도권과 강원도 곳곳에 비가 내리다가 오전에 차차 그치겠다. 새벽부터 낮까지 제주도는 비가 오는 곳이 있겠다. 오후부터 저녁 사이 경기남부내륙과 충청권은 소나기가 오는 곳이 있겠다.
9일부터 10일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기 30~80mm(많은 곳 120mm 이상), 강원내륙·산지 50~100mm(많은 곳 강원내륙 150mm 이상) 등이다.
아침 최저기온은 21~25도로 예상된다. ▲서울 23도 ▲인천 24도 ▲수원 23도 ▲춘천 22도 ▲강릉 24도 ▲청주 24도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 23도 ▲울산 22도 ▲제주 25도다.
낮 최고기온은 28~34도가 전망된다. ▲서울 29도 ▲인천 29도 ▲수원 30도 ▲춘천 28도 ▲강릉 31도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 32도 ▲부산 30도 ▲울산 32도 ▲제주 31도다.
바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com