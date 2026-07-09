방탄소년단 런던 공연, 약 13만명과 호흡…회당 최다 관객

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 6~7일 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 월드투어 '아리랑' 콘서트를 열어 13만명과 만났다.
- 이번 콘서트는 티켓 오픈과 동시에 전 회차 매진됐고 회당 최다 관객 기록을 세우며 완벽한 라이브와 퍼포먼스로 뜨거운 반응을 이끌어냈다.
- 롤링스톤 UK·가디언 등 외신이 별점 만점과 호평을 쏟아낸 가운데 방탄소년단은 11~12일 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 유럽 투어를 이어간다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블즈 빅히트뮤직의 아티스트 방탄소년단(BTS)가 영국 런던 공연으로 13만명의 관객과 만났다.
9일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단은 지난 6~7일(현지시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 월드투어 '아리랑(ARIRANG)'을 개최하고, 약 13만 관객과 함께했다.
이번 콘서트는 티켓 오픈과 동시에 전 회차 매진됐고, 공연 주관사 라이브네이션에 따르면 2019년 4월 개장한 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 콘서트 중 회당 최다 관객을 동원했다.
이들은 런던을 찾을 때마다 의미 있는 기록을 세우고 있다. 이들은 지난 2019년 6월 한국 가수 최초로 웸블리 스타디움에서 단독 콘서트를 개최하며 공연계에 새로운 족적을 남겼다. 약 7년 만에 다시 런던을 찾아 이번에는 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 신기록을 세우며 압도적인 존재감을 자랑했다.
런던은 공연 전부터 방탄소년단을 향한 열기로 가득했다. 토트넘 홋스퍼 스타디움 역시 공식 채널을 통해 이들의 콘서트를 조명했다. 토트넘 홋스퍼 공식 한국어 계정은 공연을 앞두고 경기장에 정규 5집 '아리랑'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 울려 퍼지는 영상을 게재하며 전 세계 관객의 방문을 환영했다.
방탄소년단은 이틀 동안 완벽한 라이브와 퍼포먼스로 관객들의 몰입감을 극대화했다. '아리랑'의 수록곡 '훌리건(Hooligan)'으로 포문을 열고 '노멀(NORMAL)', '바디 투 바디(Body to Body)' 등 신곡은 물론 '아이돌(IDOL)', '불타오르네 (FIRE)' 등 글로벌 히트곡까지 연달아 펼쳤다.
이들은 "7년 전 웸블리 스타디움에서의 감동을 다시 한번 느끼고 간다. 여러분들의 열정 덕분에 오늘 정말 즐거운 시간을 보냈다. 예전 공연의 기억도 많이 떠올랐고 '런던이 이렇게 뜨거운 도시였구나' 또 한 번 놀라게 됐다"라며 소감을 전했다.
외신의 호평도 이어졌다. 롤링스톤 UK와 가디언은 공연에 나란히 별점 5점 만점을 부여했다. 롤링스톤 UK는 이번 콘서트를 대관식에 비유하며 "방탄소년단은 세계에서 가장 큰 밴드의 왕좌를 되찾았다"라고 극찬했다.
이어 "오랜 시간 이들의 무대를 기다려온 관객들에게 마스터클래스 같은 공연을 선사했다"고 평했다. 가디언은 이번 무대를 영화에 빗대며 불꽃과 다채로운 연출이 어우러진 "믿을 수 없을 만큼 즐거운 스펙터클"이라고 칭찬하며 "방탄소년단이 가진 힘은 강력하다"라고 덧붙였다.
영국의 대표 일간지 더 타임스는 공연에 별점 4점을 부여했고 대형 스타디움 쇼로 풍성한 볼거리와 에너지를 선사했다고 평가했다.
방탄소년단은 오는 11~12일 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 유럽 투어를 이어간다. 이들은 한국 가수 최초로 알리안츠 아레나에 입성해 또 하나의 기록을 쓸 예정이다.
alice09@newspim.com