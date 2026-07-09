[PGA] 제네시스 스코티시 9일 개막…셰플러·김시우 등 156명 출격

AI 핵심 요약beta
- 제네시스가 9일 개막하는 2026 제네시스 스코티시 오픈 타이틀 스폰서를 맡았다.
- 세계랭킹 1위 셰플러와 맥길로이 등 156명과 김시우·김주형·임성재 등 한국 선수들이 출전했다.
- 총상금 900만달러에 다양한 제네시스 차량 부상이 제공되고 차량 지원·전시와 환대 공간으로 대회를 운영했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 제네시스가 유럽 최고 권위의 남자 프로골프 대회인 2026 제네시스 스코티시 오픈의 타이틀 스폰서로 나선다. 이번 대회는 9일(현지시간)부터 나흘간 스코틀랜드 노스 베릭의 르네상스 클럽에서 뜨거운 막을 올린다. DP월드투어와 미국프로골프(PGA) 투어가 공동 주관하는 이 대회는 최상위 5개 대회인 롤렉스 시리즈에 속하는 최고 권위의 무대다. 제네시스는 지난 2022년 첫 후원을 시작한 이래 지난해 계약을 2030년까지 연장하며 장기 파트너십을 굳건히 다졌다.
세계적인 골프 스타들이 대거 스코틀랜드로 집결했다. 디펜딩 챔피언 크리스 고터럽을 필두로 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러, 2위 로리 맥길로이, 4위 맷 피츠패트릭 등 156명의 정상급 골퍼들이 우승컵을 두고 샷 대결을 펼친다. 한국 선수로는 상승세의 김시우를 비롯해 김주형, 임성재가 출격 준비를 마쳤다. 여기에 2025 제네시스 챔피언십 우승자인 이정환과 최승빈, 옥태훈, 김백준 등 KPGA 코리안투어 소속 선수 4명도 제네시스 초청 선수 자격으로 출전 명단에 이름을 올렸다.
총상금은 900만 달러(약 136억 원)의 압도적인 규모를 자랑한다. 우승자에게는 157만 달러의 상금과 함께 제네시스의 고성능 모델인 'GV60 마그마'가 부상으로 수여된다. 짜릿한 홀인원 부상도 시선을 끈다. 17번홀에서 첫 홀인원을 기록한 선수와 캐디에게는 각각 'GV70 전동화 모델'과 'GV60'이 제공된다. 15번 홀에서 첫 홀인원을 만들어낸 선수에게도 'GV60'이 부상으로 돌아간다.
대회 운영도 역대급 규모다. 제네시스는 선수와 관계자들의 원활한 이동을 위해 차량 135대를 전격 지원한다. 경기장 곳곳에는 브랜드의 미래를 보여줄 'GMR-001 하이퍼카' 1:2 모델과 'G80 전동화 모델' 등 차량 14대가 전시된다. 특히 지난달 '르망 24시간' 내구 레이스에서 세계 최초로 공개된 '박스 버기' 콘셉트 모델이 코스 내에 등장해 갤러리들의 눈길을 사로잡을 전망이다.
제네시스만의 차별화된 '환대 문화'도 여전하다. 선수와 캐디를 위한 전용 휴게 공간인 '플레이어스 앤 캐디스 카페'에서는 한국식 다과를 제공하며 최상의 휴식을 지원한다. 갤러리들을 위한 관람 환경도 전면 개편했다. 후반부 치열한 승부처를 가장 가까이서 즐길 수 있도록 '제네시스 퍼블릭 라운지'를 기존 6번홀에서 15번홀 인근으로 전격 배치했다.
psoq1337@newspim.com