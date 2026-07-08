[프로야구] KBO, 올스타전서 'Re:잠실' 콘셉트 팬 페스트존 운영

AI 핵심 요약beta
- KBO가 10일과 11일 잠실에서 올스타전 팬 체험 프로그램을 운영했다.
- 잠실 2주차장 팬 페스트존에 Re:잠실 테마 체험·이벤트·전시·플레이존을 마련했다.
- 피치클락 챌린지·원포인트 레슨·스폰서존·트레이딩존·KBO 마켓에서 굿즈와 마지막 올스타전 추억을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국야구위원회(KBO)가 올스타전 기간 팬들이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램을 운영한다.
KBO는 오는 10일과 11일 서울 잠실야구장에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 올스타전에서 '팬 페스트존'을 운영한다고 8일 밝혔다.
팬 페스트존은 잠실종합운동장 2주차장에 마련된다. 올해는 'Re:잠실'을 콘셉트로 체험형 콘텐츠와 이벤트, 테마 부스가 구성된다.
먼저 팬들이 직접 참여하고 추억을 남길 수 있는 'Re:tro 잠실'과 'Re:member 잠실' 체험존이 운영된다. 팬 페스트존 이용 인증샷을 SNS 스토리에 올린 팬은 누구나 참여할 수 있다.
'Re:tro 잠실'에는 가챠 기계가 설치된다. 이벤트 참여자에게는 가챠 1회 이용권이 제공되며, 결과에 따라 다양한 경품을 받을 수 있다.
'Re:member 잠실'에서는 팬들이 실제 잠실야구장 내야 흙을 DIY 공병에 담아 소장할 수 있다. 잠실야구장에서 열리는 마지막 올스타전을 기념해 팬들에게 특별한 추억을 제공하겠다는 취지다.
올해를 끝으로 재건축에 들어가는 잠실야구장의 역사를 돌아볼 수 있는 특별 전시 부스 'Re:cord 잠실'도 마련된다. 이곳에서는 잠실야구장의 연혁과 한국 야구사의 주요 장면을 영상으로 볼 수 있다. 과거 유니폼, 추억이 담긴 티켓, 역사적인 야구용품과 트로피 등 상징적인 물품도 함께 전시된다.
'2026 KBO Z-CREW 존'에서는 참여형 프로그램인 '피치클락 챌린지'가 열린다. 팬들은 피치클락 제한 시간 안에 병뚜껑을 튕겨 ABS 존 안에 넣는 게임을 통해 피치클락과 ABS의 긴장감을 체험할 수 있다. 참가자에게는 2026 KBO Z-CREW가 자체 제작한 굿즈가 제공된다.
팬들이 직접 야구를 경험할 수 있는 '플레이존'도 운영된다. 투수가 되어 스트라이크존을 공략하는 '피칭존'과 타자가 되어 스윙을 체험하는 '배팅존'이 준비된다.
선수들이 직접 팬들을 지도하는 시간도 마련된다. 10일 오후 4시부터 퓨처스 올스타 선수 4명이, 11일 오후 3시30분부터 KBO 올스타 선수 4명이 각각 30분 동안 팬들에게 투구와 타격 노하우를 전하는 '원포인트 레슨'을 진행한다.
이 밖에도 공식 스폰서 이벤트와 경품을 만날 수 있는 '스폰서존', 잠실야구장 덕아웃 형태의 포토존, 팬들이 굿즈를 공유하고 교환할 수 있는 '트레이딩존' 등이 운영된다.
잠실야구장 외야 캐치볼장에 마련되는 'KBO 마켓' 부스에서는 잠실야구장에서 열리는 마지막 올스타전을 기념해 제작된 올스타전 공식 굿즈도 판매된다.
football1229@newspim.com