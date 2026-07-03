[프로야구] 김도영·오스틴·강백호 등 8명, 올스타전 홈런 더비 출전

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 KBO리그 홈런왕 경쟁을 펼치고 있는 LG의 오스틴 딘과 KIA의 김도영이 올스타전 홈런더비에서도 자존심 대결을 벌인다.

한국야구위원회(KBO)는 3일 오는 10일 서울 잠실야구장에서 열리는 올스타 프라이데이 '2026 KBO 올스타전 컴투스프로야구 홈런더비' 출전 선수 8명을 확정했다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 2026 KBO리그 경기에서 멀티 홈런을 기록하며 홈런 24개로 리그 선두 위치를 굳혔다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.06.25 willowdy@newspim.com

출전 선수는 지난달 30일부터 7월 2일까지 KBO 홈페이지와 공식 애플리케이션을 통해 진행된 팬 투표 결과로 결정됐다. 대상은 6월 29일 기준 올 시즌 홈런 9개 이상을 기록한 올스타전 출전 선수 12명이었다.

최다 득표의 영예는 김도영에게 돌아갔다. 김도영은 총 2만6731표를 얻어 1위에 올랐다. 이어 양의지(두산·2만1530표), 박준순(두산·1만8170표), 오스틴(1만7889표), 강백호(한화·1만6863표), 문현빈(한화·1만2705표), 김주원(NC·1만2446표), 허인서(한화·1만2318표)가 홈런더비 출전권을 따냈다.

가장 큰 관심은 올 시즌 홈런왕 경쟁을 벌이고 있는 김도영과 오스틴의 맞대결이다. 김도영은 2일 경기까지 81경기에서 26홈런을 기록하며 리그 정상급 거포의 위용을 과시하고 있다. 오스틴은 27홈런으로 리그 홈런 단독 선두를 달리며 한 발 앞서 있다. 시즌 내내 이어지고 있는 두 선수의 홈런 경쟁이 올스타 무대에서도 펼쳐질 전망이다.

[잠실=뉴스핌] LG 오스틴 딘이 지난 30일 2026 KBO 정규시즌 잠실 KIA전에서 홈런을 친 후 세리머니를 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.05.31 football1229@newspim.com

출전 선수들의 면면도 화려하다. 양의지는 KBO리그를 대표하는 베테랑 거포이며, 강백호와 문현빈은 한화 중심 타선을 이끄는 핵심 자원이다. 김주원은 전반기에만 12홈런을 터뜨리며 개인 한 시즌 최다 홈런(15개) 경신을 눈앞에 두고 있고, 박준순은 데뷔 첫 두 자릿수 홈런까지 1개만 남겨두고 있다. 허인서는 이미 데뷔 첫 두 자릿수 홈런을 달성하며 생애 첫 홈런더비 무대를 밟게 됐다.

올해 홈런더비는 지난해 호평을 받은 시간제와 아웃제를 결합한 방식을 유지하면서 경기 진행 순서를 일부 변경했다. 선수들은 먼저 정해진 아웃카운트가 모두 소진될 때까지 타격한 뒤, 1분 동안 진행되는 '컴프야 피버타임'에서 추가 홈런을 노린다. 아웃카운트는 예선 5아웃, 결승 7아웃으로 운영된다.

[서울=뉴스핌] 2026 KBO 올스타전 홈런더비 최종 득표 수. [사진 = KBO] 2026.07.03 wcn05002@newspim.com

상금 규모도 한층 커졌다. 우승자에게는 기존 500만원에서 두 배로 늘어난 상금 1000만원과 트로피, 삼성 비스포크 AI 에어드레서가 부상으로 수여된다. 준우승자는 상금 300만원과 트로피를 받으며, 최장거리 홈런을 기록한 선수에게는 LG 퓨리케어 AI 360도 공기청정기 플러스가 제공된다.

올해는 특별상도 신설됐다. 예선 '컴프야 피버타임' 동안 가장 많은 홈런을 기록한 선수에게는 '컴프야상'과 삼성 무빙스타일 미니 LED가 주어진다. 또한 홈런더비 우승자의 배팅볼 투수에게는 '홈런 메이커상'과 보스 QC 울트라 헤드폰 2세대가 수여될 예정이다.

wcn05002@newspim.com