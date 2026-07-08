서울시의회 국민의힘 부의장에 이성배…"의정활동 조력, 일하는 의회 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 이성배 서울시의원이 7일 제12대 전반기 부의장에 선출됐다.
- 이 부의장은 예산심의 조율과 시정 핵심사업 지원에 힘써왔다.
- 의원 소통을 돕는 조력자로서 일하는 의회를 만들겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 이성배 서울시의회 의원(국민의힘, 송파4)이 7일 열린 제337회 서울시의회 임시회 제1차 본회의에서 제12대 서울시의회 전반기 부의장으로 선출됐다.
8일 시의회에 따르면 신임 이성배 부의장은 제11대 서울시의회 1기 예산결산특별위원장과 후반기 국민의힘 대표의원을 역임했으며, 시의회 예산 심의·교섭단체 간 의정활동을 원활히 조율한 바 있다.
무엇보다 이 의원은 신속통합기획·모아타운 활성화, 한강버스 지원, 감사의 정원 조성 등 오세훈 서울시정의 주요 역점 사업들이 차질없이 추진될 수 있도록 의회 차원의 지원을 아끼지 않았다.
이성배 부의장은 당선 직후 단상에 올라 선배·동료 의원들을 향해 감사의 뜻을 표하며, 함께 선출된 임만균 의장, 성흠제 부의장과의 특별한 인연과 신뢰를 강조했다.
이 부의장은 "함께 선출되신 존경하는 임만균 의장님, 성흠제 부의장님과 저는 공교롭게도 제10대, 11대, 12대 서울시의회를 모두 함께 경험하며 의정활동을 펼쳐온 동료들"이라며 "사석에서는 편안하게 소통하되 공적인 자리에서는 예의를 갖추고 논의하며 의회의 발전을 위해 함께 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
이 부의장은 의원 개개인의 의정활동을 뒷받침하는 '조력자'로서의 역할을 우선 과제로 꼽았다. 그는 "우리 의회에는 초선 의원님들뿐만 아니라 재선, 삼선 등 훌륭한 역량을 가진 의원님들이 많이 계신다"며 "선배·후배·동료 의원 여러분을 진심을 다해 잘 모시겠다"면서 의원 간 소통에 힘쓰겠다고 말했다.
그러면서 "서울시의회라는 무대에서 진정한 주인공은 바로 의원 여러분"이라며 "의원님들이 원활하게 입법·정책 활동을 펼치실 수 있도록 부의장으로서 최선을 다해 지원해 서울시민분들이 보실 때 일하는 의회가 될 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.
한편 제12대 서울시의회는 상임위원·상임위원장 선임 등 원구성이 마무리되면 본격적인 의정활동에 들어갈 예정이다.
kh99@newspim.com