최저임금 노사 격차 1060원 → 990원…"1만1450원" vs "1만460원"

AI 핵심 요약beta
- 최저임금위원회가 7일 제12차 회의에서 내년도 최저임금 노사 6차 수정안을 논의했다.
- 근로자위원은 시급 1만1450원을, 사용자위원은 1만460원을 제시해 노사 격차가 990원으로 줄었다.
- 내년 최저임금은 이달 중순까지 결정돼 다음 달 5일 최종 고시될 예정이다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내년도 최저임금에 대한 노사 제시안 간 차이가 기존 1060원에서 990원으로 줄면서 격차가 1000원대 안쪽으로 들어왔다.
7일 최저임금위원회에 따르면 노사는 이날 정부세종청사에서 열린 12차 전원회의에서 6차 수정안을 내고 이날 회의를 종료했다.
근로자위원들은 6차 수정안으로 시간급 1만1450원을 냈다. 최초 요구안인 1만2000원보다 550원 내린 수준으로, 올해 최저임금 1만320원과 비교하면 10.9% 올랐다.
사용자위원들이 낸 6차 수정안은 시간당 1만460원으로 올해 최저임금보다 140원(1.4%) 올랐다. 경영계는 당초 내년 최저임금 최초요구액으로 올해와 동일한 1만320원을 제시한 바 있다.
앞서 노사는 이날 회의에서 각각 1만1500원, 1만440원을 5차 수정안을 낸 바 있다. 노사 제시안 간 격차는 기존 1060원에서 990원으로 줄어들었다.
내년도 최저임금은 이처럼 노사가 수정안을 반복 제시하면서 격차를 좁혀나가는 방식으로 결정된다.
노사 격차가 눈에 띄게 줄어들지 않으면 공익위원들은 심의 촉진 구간을 제시하고 그 안에서 합의나 표결을 유도할 수 있다.
내년 최저임금 최종 고시 시한은 다음 달 5일이다. 남은 행정절차 등을 고려하면 최저임금위는 늦어도 이달 중순까지는 고용노동부 장관에게 내년도 최저임금안을 제출해야 한다.
최저임금위는 오는 9일 13차 회의를 열고 노사 간극을 더 좁히기 위한 심의를 이어갈 예정이다.
sheep@newspim.com