[핌in현장] '그대에게 드림' 황인엽·이혜리 "꿈과 사랑 함께 그린 로코…케미 자신 있다"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 꿈을 잃어버린 현실과 다시 찾아온 첫사랑이 만났다.

ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'이 15년 만에 재회한 첫사랑의 꿈과 사랑을 그리는 청량 로맨틱 코미디로 안방극장을 찾는 가운데, 황인엽과 이혜리는 "케미가 좋다는 평가를 받는 것이 목표"라며 작품에 대한 자신감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 배우 황인엽, 이혜리, 유선동 감독이 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. '그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 2026.07.07 mironj19@newspim.com

'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 살아가는 생계형 리포터 주이재가 15년 만에 재회하며 펼쳐지는 로맨틱 코미디다. 학창 시절 함께 영화를 만들고 같은 꿈을 키웠던 두 사람이 미완성으로 남은 영화와 사랑을 다시 완성해 가는 과정을 그린다.

7일 서울 구로구에 위치한 더세인트에서는 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림' 제작발표회가 진행됐다. 이자리에는 유선동 감독을 비롯해 배우 황인엽과 이혜리가 참석했다.

연출을 맡은 유선동 감독은 작품에 대해 "고등학생 시절 함께 시나리오를 쓰고 같은 꿈을 키우던 두 사람이 15년 만에 다시 만나 미완성으로 남아 있던 꿈과 사랑을 다시 써 내려가는 이야기"라고 소개했다.

이어 "30살이 넘어가면서 '꿈'과 '사랑'이라는 단어가 무미건조하게 느껴졌는데, 대본을 보고 촬영을 하면서 다시 두근거리고 뭉클해졌다. 이 감정이 시청자들에게도 잘 전달됐으면 좋겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 배우 황인엽, 이혜리가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. '그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 2026.07.07 mironj19@newspim.com

이번 작품은 유 감독의 첫 본격 멜로 연출작이기도 하다. 그는 "연출하면서 내 안에 멜로와 로맨틱 코미디 감성이 많다는 걸 새삼 느꼈다"며 "밝고 경쾌한 분위기뿐 아니라 꿈과 사랑을 찾아가며 부딪히는 현실적인 감정도 담았다. 다른 로맨스와는 차별화된 작품이 될 것"이라고 자신했다.

캐스팅 과정에 대한 비하인드도 공개했다. 유 감독은 "황인엽 배우는 제가 연출을 맡기 전부터 이 대본을 가장 먼저 알아본 배우였다. 작품을 오래 지켜온 터줏대감 같은 존재"라며 "이후에는 주이재 역으로 이혜리 배우를 원앤온리로 생각했다. 현실적인 고민과 긍정적인 에너지를 모두 표현할 수 있는 배우라고 믿었다"고 밝혔다.

황인엽은 "수빈과 이재가 다시 만나 벌어지는 이야기들이 설렘을 줄 수 있는 멜로 포인트가 많았다"며 "평소 로맨틱 코미디를 꼭 해보고 싶었는데 놓칠 수 없는 작품이었다"고 출연 이유를 전했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 배우 황인엽, 이혜리가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. '그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 2026.07.07 mironj19@newspim.com

이어 "전작에서도 교복이 마지막이라고 했는데 또 입게 돼 죄송하다"며 웃은 뒤 "이번에는 정말 마지막이다. 그래도 교복을 입더라도 꼭 하고 싶은 이야기라 선택했다"고 말해 현장을 웃음짓게 했다.

이혜리는 "처음에는 어릴 적에는 사이가 좋았던 두 사람이 15년 만에 만나 투닥거리는 '혐관 로맨스'라는 점이 흥미로웠다"며 "왜 이렇게 변했을까, 앞으로 어떻게 될까 궁금해서 결국 제가 직접 연기하고 싶다는 생각이 들었다"고 밝혔다.

또 "캐스팅될 무렵 유선동 감독님과 황인엽 배우가 함께한다는 이야기를 듣고 더 확신이 생겼다. 이 조합이라면 정말 재미있겠다고 생각했다"고 덧붙였다.

학창 시절과 현재를 오가는 연기에 대해서도 설명했다. 이혜리는 "고등학생 시절 이재는 눈빛에 열정이 가득한 친구다. 꿈을 이루기 위해 무엇이든 할 수 있는 인물이라 그 에너지를 표현하고 싶었다"며 "현재의 이재는 꿈꿨던 미래와는 조금 달라도 하루하루 최선을 다해 살아가는 지금 우리의 모습이다. 현대인의 현실을 담아내려고 했다"고 말했다.

이어 "저는 오히려 주이재와는 조금 거리가 있는 사람이다. 무엇을 정말 좋아하는지 잘 모른 채 살아온 시간이 있었다"며 "지금은 작은 꿈을 하나씩 이루며 살아가고 있다. 그런 점에서 이재를 연기하며 대리만족을 느꼈다"고 털어놨다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 배우 황인엽, 이혜리가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. '그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 2026.07.07 mironj19@newspim.com

교복 연기에 대해서는 "20대 초반에는 오히려 교복을 입는 역할을 많이 하지 않았다"며 "처음에는 걱정했지만 생각보다 풋풋한 느낌이 잘 나온 것 같아 만족한다. 기회가 된다면 또 입을 의향도 있다"고 웃었다.

두 배우는 작품의 가장 큰 강점으로 서로의 호흡을 꼽았다.

황인엽은 "꿈을 함께 시작하게 해준 이재의 반짝이는 모습을 끝까지 지켜주고 싶다는 마음으로 연기했다"며 "이번 작품을 통해 가장 이루고 싶은 목표는 '황인엽과 이혜리의 케미가 정말 좋다'는 평가를 듣는 것이다. 로맨틱 코미디에서 가장 중요한 건 두 배우의 호흡인데, 자신 있게 말씀드릴 수 있다"고 강조했다.

유선동 감독 역시"이 조합으로 또 작품을 하고 싶을 정도로 케미가 완벽했다"며 "프로페셔널하면서도 인간적으로 정말 좋은 사람이다. 촬영 내내 즐겁게 작업했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 배우 황인엽, 이혜리, 유선동 감독이 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. '그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 2026.07.07 mironj19@newspim.com

황인엽은 "천재 영화감독 캐릭터를 어떻게 표현해야 할지 고민했는데 바로 옆에 유선동 감독님이 계셨다"며 "감독님의 모습을 많이 참고했다. 훗날 저도 저런 어른이 되고 싶다는 생각이 들 정도로 멋지고 신사적인 분"이라고 존경심을 드러냈다.

이어 "극 중 약간의 노출 장면도 있다"며 "부족하지만 최선을 다해 운동했다. 그런 모습도 시청자들에게 설렘으로 다가갔으면 좋겠다"고 기대를 당부했다.

끝으로 황인엽과 이혜리는 "시청률이 7%가 넘으면 시청자분들과 영화관에서 '그대에게 드림'을 시청하면서 팝콘도 나눠드리고 프리허그도 해드리겠다"고 약속했다.

ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 오는 13일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com