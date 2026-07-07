밀양시, 노인맞춤돌봄 연계 '밀양형 통합돌봄' 구축…맞춤형 복지서비스 강화

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 7일부터 어르신 원스톱 통합돌봄을 추진했다
- 노인맞춤돌봄 수행기관 3곳과 함께 통합돌봄 기반을 점검·구축했다
- 생활지원사가 발굴한 돌봄 수요를 행정과 공유해 건강·주거·관계 문제를 통합돌봄으로 연계했다
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[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 어르신들이 편안하게 일상생활을 할 수 있도록 원스톱 맞춤형 돌봄서비스를 제공한다.
시는 7일부터 14일까지 관내 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 3곳과 협력해 '밀양형 통합돌봄' 연계 기반을 점검·구축한다고 밝혔다.
'밀양형 통합돌봄'은 어르신이 살던 곳에서 노후를 보낼 수 있도록 보건의료, 일상지원, 주거지원 등을 한 번에 제공하는 지역 맞춤형 돌봄 정책이다. 시는 소득·재산 수준과 관계없이 돌봄 필요도에 따라 서비스를 조정해 제공한다.
이번 협력에는 밀양시자원봉사협의회, 우리들노인통합지원센터, 밀양노인통합지원센터 등 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 3곳이 참여한다.
시는 이 기간 생활지원사들과 현장에서 직접 소통하며 기존 노인맞춤돌봄서비스로 채우기 어려웠던 돌봄 수요를 발굴하고 이를 통합돌봄 체계와 연계할 계획이다.
생활지원사들이 일상에서 파악한 건강·주거·사회관계 문제를 행정과 공유해, 통합돌봄 사업으로 이어지도록 하는 것이 핵심이다.
news2349@newspim.com