군포시, '침수 위험' 당동지하차도 유관기관 합동 특별점검

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 7일 군포경찰서·소방서와 당동지하차도 침수사고 예방 위한 특별 합동점검을 실시했다.
- 참석자들은 진입차단시설·배수펌프·비상발전기 등 침수 관련 안전시설 작동 상태와 배수로 관리 실태를 집중 점검했다.
- 군포시는 우기 전 미흡사항을 즉시 보완하고 유관기관과 협력해 호우 시 인명·재산 피해 방지에 총력을 다하기로 했다.
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 본격적인 여름철 우기를 앞두고 집중호우로 인한 당동지하차도 침수 사고를 예방하기 위해 군포경찰서·군포소방서 등 유관기관과 특별 합동 점검을 실시했다고 7일 밝혔다.
시에 따르면 이번 점검은 최근 이상기후로 인한 국지성 집중호우가 빈번해짐에 따라 침수 위험이 있는 지하차도의 안전관리 실태를 선제적으로 점검하고 기관 간 공조 체계를 공고히 하기 위해 마련됐다.
점검에는 군포시 건설과장과 도로시설팀장을 비롯해 군포경찰서, 군포소방서 관계자 등 30여 명이 참여했다.
참석자들은 침수 상황 발생 시 인명피해를 막기 위해 ▲진입차단시설 작동 여부 ▲원격 제어 시스템 상태 ▲배수펌프 가동 상태 ▲비상발전기 작동 여부 ▲집수정 준설 상태 ▲배수로 관리 상태 등을 집중적으로 살폈다.
또한 침수 사고 발생 시 구조 대응체계를 점검하고 추가 피해를 막기 위한 유관기관 합동 교통통제 방안도 함께 논의했다.
시는 이번 점검에서 발견된 미흡하거나 보완이 필요한 사항에 대해 우기가 시작되기 전 즉각 조치할 계획이다.
한대희 군포시장은 "사고는 찰나의 순간에 대형 인명피해로 이어질 수 있는 만큼 철저한 사전 대비와 신속한 초기 대응이 무엇보다 중요하다"며 "유관기관과의 긴밀한 협력을 통해 올여름 어떠한 호우에도 시민의 생명과 재산을 안전하게 지킬 수 있도록 현장 대응력 강화에 총력을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com