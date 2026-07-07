익산시, 서동마 기술지원 강화…재배 경쟁력·품질 향상

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 7일 서동마 재배농가 대상 영농컨설팅을 실시했다
- 재배지 배수 불량·이상기후 애로 해결 위해 마 재배기술과 병해충 관리 교육을 진행했다
- 익산시는 사업비 1억원 투입해 종근·농자재 지원과 현장 기술지원을 확대해 서동마 품질 경쟁력을 높이겠다 했다
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사업비 1억원 투입 종근·농자재 지원, 지역특화작목 생산기반 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 지역특화작목인 서동마의 품질 향상과 안정적인 생산 기반 조성을 위해 재배농가를 대상으로 현장 중심 영농컨설팅을 실시했다고 7일 밝혔다.
시는 이날 농촌진흥청 고객지원담당관실과 함께 금마농협에서 지역 마 재배농가 10여 명을 대상으로 '서동마 영농현장 컨설팅'을 진행했다.
이번 컨설팅은 재배지 배수 불량과 이상기후 등으로 상품성과 생산량 저하를 겪는 농가의 애로사항을 해결하기 위해 마련됐다.
교육에는 농촌진흥청 마 재배 전문가인 김재철 박사가 참여해 마 재배기술과 병해충 관리, 토양 관리 등 핵심 영농기술을 소개했으며 농업인들과 질의응답을 통해 현장 문제의 원인과 개선 방안을 제시했다.
시는 서동마를 지역 대표 특화작목으로 육성하기 위해 올해 사업비 1억원을 투입해 종근과 농자재 구입을 지원하고 있으며 품질 경쟁력 강화와 농가 소득 향상을 위한 현장 기술지원도 지속 추진하고 있다.
익산시 관계자는 "이번 영농컨설팅이 서동마 재배농가의 현장 애로를 해결하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역특화작목인 서동마의 품질 경쟁력 향상과 안정적인 생산 기반 조성을 위해 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com