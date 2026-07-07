익산시, 양파 계약재배 확대 성과…안정 판로 확보

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넥스토팜 양파 매입량 3200톤 확대, 지난해 1700톤 대비 공급물량 증가

계약재배 활성화·기업 맞춤형 수급체계 구축, 농가·기업 상생 유통 기반 강화





[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 계약재배 활성화와 지역 농식품기업 연계를 통해 양파 판로를 확대하며 농가 소득 안정에 나서고 있다고 7일 밝혔다.

시는 익산푸드통합지원센터와 함께 지역 농식품기업과 생산농가를 연결하는 기업맞춤형 농산물 수급안정사업과 계약재배 활성화 사업을 추진하며 안정적인 유통체계를 구축하고 있다.

익산시가 양파 판로 확대로 농가 소득 안정에 힘을 보태고 있다.[사진=익산시]2026.07.07 lbs0964@newspim.com

이를 통해 농가는 안정적인 판매처를 확보하고 기업은 지역에서 생산된 우수 농산물을 안정적으로 공급받는 상생 기반을 마련하고 있다.

특히 올해는 국가식품클러스터 입주기업인 ㈜넥스토팜의 익산 양파 매입량이 지난해 1700톤에서 3200톤으로 크게 늘어나 지역 농가의 판로 확대와 양파 소비 기반 확충에 도움이 되고 있다.

시는 익산푸드통합지원센터와 ㈜넥스토팜 등과 협력해 계약재배 참여 농가 조직화와 생산·유통체계를 구축했으며 지난달까지 여산면과 왕궁면, 망성면 등에서 양파 수매를 마무리했다.

이번 매입 확대는 양파 생산량 증가에 따른 가격 하락과 생산비 상승으로 어려움을 겪는 농가에 안정적인 판매처를 제공했다는 점에서 의미를 더하고 있다.

수매된 양파는 전처리 과정을 거쳐 유명 프랜차이즈 등에 공급되며 익산 농산물의 브랜드 가치 향상에도 기여하고 있다.

시는 이번 성과가 사업 예산 확대와 행정 지원, 익산푸드통합지원센터의 현장 지원, 농가와 기업 간 협력의 결과라고 설명했다.

익산시 관계자는 "지역 농식품기업과의 협력을 통해 농가는 생산에 전념하고 기업은 우수 원료를 안정적으로 확보하는 상생 모델을 확대해 나가겠다"며 "지역 농산물의 판로 확대와 경쟁력 강화를 통해 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com